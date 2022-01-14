التحالف العربي يطلق مسمى جديد لألوية في الجيش الوطني

الجمعة 14 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، مسمى جديد لألوية في الجيش الوطني التي تقاتل مليشيا الحوثي.

واعلن التحالف في بيان مقتضب اطلع عليه مأرب برس امس عن تقدمات نوعية لـ «ألوية اليمن السعيد» بالجبهات الشمالية وجبهة مارب.

وقال التحالف ان «ألوية اليمن السعيد» في الجيش اليمني التحمت بألوية العمالقة بجبهة مأرب الجنوبية.

وهذا الاسم نسبة للعملية العسكرية التي اعلن عنها التحالف العربي قبل يومين واسماها«حرية اليمن السعيد»

التحالف ثمن ايضا بطولات ألوية العمالقة ودعم دولة الإمارات لحرية اليمن السعيد.