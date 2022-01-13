تدربت في إيران ولبنان على يد الحرس الثوري.. موقع إيراني يفضح وجع الحوثيين ويعلن بـ الاسم مصرع هذه القيادات البارزة بيان هام من حزب المؤتمر وحلفائة بمحافظة مأرب بشأن التطورات العسكرية وعملية "حرية اليمن السعيد" قائد العمليات المشتركة يدق أجراس معركة الحسم ضد مرتزقة طهران عاجل.. الجيش يلتحم بألوية العمالقة جنوبي مأرب .. مرتزقة طهران تنهار ازمة تسليح تضرب صفوف المليشيات ومصادر قبلية تكشف تحركات للحوثيين ليلا لتغطية العجز جامعة إقليم سبأ تحتفي بإشهار البرامج الأكاديمية وفق المعايير الدولية واشنطن بوست تكشف مضمون رسالة مشفرة تفجر تفاصيل التعاون مع جهة معادية للإسلام في أمريكا الجيش الوطني يباغت المليشيات الحوثية بعملية مباغته بمحافظة صعدة غضب حكومي من اتهامات المجلس الانتقالي حول اتفاق الرياض المعارك على مشارف مدينة حريب وسط تقدم للجيش والعمالقة ومليشيات الحوثي تستهدف المدنيين بالمدافع والصواريخ الباليستية
كشف موقع اخباري مقرب من النظام الايراني مصرع ثمانية قيادات حوثية، تُعَد من أهم الشخصيات التي تدربت في إيران ولبنان على يد الحرس الثوري وميليشيا حزب الله خلال المعارك الاخيرة في محافظة شبوة.
وذكر موقع "إيران أمروز نت"، المقرب من النظام الإيراني، إن القيادات الحوثية وهم (فيصل عركاض، ونسيم غيثان، ايوب العربد، احمد جوير، حميد مهدي العويري، أبو حيدر ياسر قصيلة، ابو مرتضى أحمد مرة، ذياب مرة)، قتلوا في معارك شبوة.
وبحسب تقرير الموقع فان الميليشيا الحوثية كانت قد أرسلت هذه القيادات إلى بيحان، بهدف نقل الخبرة العسكرية التي تدربوها في إيران وجنوب لبنان، وقيادة المعارك التي حاولت فيها الميليشيا الحوثية وقف زحف ألوية العمالقة في بيحان.
واعتبر التقرير شهر يناير 2022 شهراً أسوداً مليئاً بالحزن، نتيجة لمقتل العديد من القيادات والكوادر اليمنية التي قال إنها تواجه المشروع الصهيوني والأمريكي، والتي كان لها دورا مساندا وكبيرا لمحور المقاومة في اليمن.
وكشف الموقع، أن تلك القيادات، كانت تدربت في أراض "المقاومة" سواء مع حزب الله في لبنان أو سوريا والعراق وإيران، مشيرا إلى تعرضهم إلى الخيانات، لكنه لم يكشف تفاصيل أكثر حول ظروف وطريقة مصرعهم.