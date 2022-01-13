تدربت في إيران ولبنان على يد الحرس الثوري.. موقع إيراني يفضح وجع الحوثيين ويعلن بـ الاسم مصرع هذه القيادات البارزة

الخميس 13 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف موقع اخباري مقرب من النظام الايراني مصرع ثمانية قيادات حوثية، تُعَد من أهم الشخصيات التي تدربت في إيران ولبنان على يد الحرس الثوري وميليشيا حزب الله خلال المعارك الاخيرة في محافظة شبوة.

وذكر موقع "إيران أمروز نت"، المقرب من النظام الإيراني، إن القيادات الحوثية وهم (فيصل عركاض، ونسيم غيثان، ايوب العربد، احمد جوير، حميد مهدي العويري، أبو حيدر ياسر قصيلة، ابو مرتضى أحمد مرة، ذياب مرة)، قتلوا في معارك شبوة.

وبحسب تقرير الموقع فان الميليشيا الحوثية كانت قد أرسلت هذه القيادات إلى بيحان، بهدف نقل الخبرة العسكرية التي تدربوها في إيران وجنوب لبنان، وقيادة المعارك التي حاولت فيها الميليشيا الحوثية وقف زحف ألوية العمالقة في بيحان.

واعتبر التقرير شهر يناير 2022 شهراً أسوداً مليئاً بالحزن، نتيجة لمقتل العديد من القيادات والكوادر اليمنية التي قال إنها تواجه المشروع الصهيوني والأمريكي، والتي كان لها دورا مساندا وكبيرا لمحور المقاومة في اليمن.

وكشف الموقع، أن تلك القيادات، كانت تدربت في أراض "المقاومة" سواء مع حزب الله في لبنان أو سوريا والعراق وإيران، مشيرا إلى تعرضهم إلى الخيانات، لكنه لم يكشف تفاصيل أكثر حول ظروف وطريقة مصرعهم.