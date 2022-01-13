قائد العمليات المشتركة يدق أجراس معركة الحسم ضد مرتزقة طهران

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أكد الفريق الركن صغير حمود بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة اليوم الخميس بأن هذا العام سيكون- بإذن الله- عام النصر المؤزر ضد أعداء اليمن وتحرير كل شبر في البلاد من الكهنوت الحوثي ومن وراءه.
جاء ذلك في كلمته الذي ألقاها خلال حفل تدشين دائرة التوجيه المعنوي العام التدريبي والقتالي والمعنوي الجديد٢٠٢٢.
واوضح بن عزيز بأن مليشيا الحوثي ما هي إلا أداة تنفذ أجندة إيران لتدمير اليمن والمنطقة العربية ولن يمر هذا المشروع التدميري.. مشيدا بالانتصارات الكبيرة والمتوالية في مختلف جبهات القتال.. معبراً عن شكره لقادة وضباط وصف وأفراد الجيش وقوات العمالقة ورجال القبائل على ما يسطرونه من ملاحم خالدة وما يقدمونه من تضحيات من أجل الدين والوطن.
ونقل رئيس هيئة الأركان، في كلمته خلال الحفل، إلى ضباط وصف وجنود الدائرة تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، مهنئاً إياهم بالعام الجديد الذي يتزامن مع الانتصارات الكبيرة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية.
من جهته، قال مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، إن الانتصارات التي نعيشها اليوم على يد جيشنا الوطني واخواننا قوات العمالقة ومقاومتنا الشعبية وأبناء القبائل ومساندة إخواننا في التحالف أكدت أن المليشيا الحوثية أوهن من بيت العنكبوت وأن اليمنيين في صف واحد وهمهم وشعارهم اليمن أولًا وثانيًا وفوق الجميع وتتسع للجميع.
مؤكداً أن تلك العصابات الإرهابية اختارت الخراب ضاربة بالقرارات الدولية عرض الحائط فكان لزامًا أن تقوم الدولة بواجباتها وأن يؤدي الجيش مهامه الوطنية والدستورية ومعه كل أحرار اليمن.
واستعرض العميد الأشول في كلمته الأعمال التي أنجزتها الدائرة خلال العام المنصرم ٢٠٢١ وخططها للعام الجديد، مؤكداً أن هذه المنجزات ما كان لها أن تتم لولا توفيق الله أولا وإيمان منتسبي الدائرة بعدالة قضيتنا المقدسة والدعم المستمر من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وتعاون قادة المناطق العسكرية.
وأشار إلى المسؤولية العظيمة التي تقع على عاتقنا جميعًا اليوم من خلال قطاعات التوجيه المعنوي ببيان الحقيقة وغرس الوعي الوطني ودحض الشائعات والأكاذيب المعادية والعمل على توحيد صف كل أبناء الوطن من أجل حرية اليمن والقضاء على الإمامة ومخلفاتها.
وجرى نهاية الحفل الذي تخلله وصلات غنائية وقصائد شعرية وكلمات توجيهية، تكريم المبرزين من منتسبي الدائرة.
حضر حفل التدشين مساعد رئيس هيئة القوى البشرية العميد عبدالله فاضل، ومدير دائرة الأمن العسكري العميد الركن عبدالله اليمني، وعدد من القيادات العسكرية بوزارة الدفاع.