قائد العمليات المشتركة يدق أجراس معركة الحسم ضد مرتزقة طهران عاجل.. الجيش يلتحم بألوية العمالقة جنوبي مأرب .. مرتزقة طهران تنهار ازمة تسليح تضرب صفوف المليشيات ومصادر قبلية تكشف تحركات للحوثيين ليلا لتغطية العجز جامعة إقليم سبأ تحتفي بإشهار البرامج الأكاديمية وفق المعايير الدولية واشنطن بوست تكشف مضمون رسالة مشفرة تفجر تفاصيل التعاون مع جهة معادية للإسلام في أمريكا الجيش الوطني يباغت المليشيات الحوثية بعملية مباغته بمحافظة صعدة غضب حكومي من اتهامات المجلس الانتقالي حول اتفاق الرياض المعارك على مشارف مدينة حريب وسط تقدم للجيش والعمالقة ومليشيات الحوثي تستهدف المدنيين بالمدافع والصواريخ الباليستية لن تصدق.. عطسة واحدة من شخص مصاب بـ أوميكرون تصيب هذا العدد من البشر! بيان جديد للحكومة اليمنية أمام جلسة مجلس الأمن.. «أبرز ما ورد فيه»
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم بان قوات الجيش ألتحمت بألوية العمالقة بجبهة مأرب الجنوبية.
هذا فيما افادت مصادر عسكرية لمأرب برس بأن التحام قوات الجيش بألوية العمالقة جاء عقب تحقيق تلك القوات خلال 24 ساعة الماضية تقدمات نوعية وكبيرة في جبهات جنوبي مأرب .
واوضحت المصادر بأن قيادات المليشيات العسكرية في تلك الجبهة تعيش حالة من الارباك جراء تلقيها ضربات عسكرية موجعة من قبل قوات الجيش وفرار فلولها من خطوط المواجهات.