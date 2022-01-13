عاجل.. الجيش يلتحم بألوية العمالقة جنوبي مأرب .. مرتزقة طهران تنهار

الخميس 13 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم بان قوات الجيش ألتحمت بألوية العمالقة بجبهة مأرب الجنوبية.

هذا فيما افادت مصادر عسكرية لمأرب برس بأن التحام قوات الجيش بألوية العمالقة جاء عقب تحقيق تلك القوات خلال 24 ساعة الماضية تقدمات نوعية وكبيرة في جبهات جنوبي مأرب .

واوضحت المصادر بأن قيادات المليشيات العسكرية في تلك الجبهة تعيش حالة من الارباك جراء تلقيها ضربات عسكرية موجعة من قبل قوات الجيش وفرار فلولها من خطوط المواجهات.