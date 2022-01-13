ازمة تسليح تضرب صفوف المليشيات ومصادر قبلية تكشف تحركات للحوثيين ليلا لتغطية العجز جامعة إقليم سبأ تحتفي بإشهار البرامج الأكاديمية وفق المعايير الدولية واشنطن بوست تكشف مضمون رسالة مشفرة تفجر تفاصيل التعاون مع جهة معادية للإسلام في أمريكا الجيش الوطني يباغت المليشيات الحوثية بعملية مباغته بمحافظة صعدة غضب حكومي من اتهامات المجلس الانتقالي حول اتفاق الرياض المعارك على مشارف مدينة حريب وسط تقدم للجيش والعمالقة ومليشيات الحوثي تستهدف المدنيين بالمدافع والصواريخ الباليستية لن تصدق.. عطسة واحدة من شخص مصاب بـ أوميكرون تصيب هذا العدد من البشر! بيان جديد للحكومة اليمنية أمام جلسة مجلس الأمن.. «أبرز ما ورد فيه» سكاي نيوز تتعمد حرف مسار المعركة في اليمن لمهاجمة جهة واحدة محددة إنهيارات في جبهات مأرب و طوارئ غير معلنة في صنعاء واختطاف لأئمة الزيدية مع اختفاء عبدالملك الحوثي
كشفت مصادر قبلية في محافظة الجوف مساء أمس عن مشاهدتها قيام المليشيات الحوثية بسحب ونقل تعزيزات ومعدات عسكرية من عدة مناطق متفرقة باتجاه منطقة هران ونقلها إلى خارج المحافظة.
وأضافت المصادر في حديث خاص لموقع مأرب برس أن تلك المعدات يجري نقلها ليلا إلى مديرية حريب جنوب محافظة مأرب التي تشهد مواجهات ضارية من يومين بين قوات ألوية العمالقة والمقاومة الشعبية من جهة والمليشيات الحوثية من جهة أخرى.
وتكشف تحركات المليشياتالحوثية عن عمق أزمة التسليح الحالية التي تضرب أوصالها وصفوفها القتالية, ويأتي هذا العجز بعد نجاح قوات التحالف خلال الأسابيع الماضية في استهداف عشرات مخازن الأسلحة داخل العاصمة صنعاء ومحيطها وفي عدة محافظات يمنية أخري .
وكان رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز قد أكد يوم أمس في تصريحات صحفية ان الجيش الوطني وطائرات التحالف نجحت خلال الفترة الماضية من عملية استنزاف قدرات المليشيات الحوثية التي تجاوزت 80% من قدراتها القتالية, وهو يكشف عن الخطر القادم الذي يهدد هذه المليشيات في ظل التعاون الأمريكي مع التحالف والقائه القبض على عدة سفن كانت تحمل أسلحة مهربة كانت في طريقها للحوثيين .