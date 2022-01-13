ازمة تسليح تضرب صفوف المليشيات ومصادر قبلية تكشف تحركات للحوثيين ليلا لتغطية العجز

الخميس 13 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشفت مصادر قبلية في محافظة الجوف مساء أمس عن مشاهدتها قيام المليشيات الحوثية بسحب ونقل تعزيزات ومعدات عسكرية من عدة مناطق متفرقة باتجاه منطقة هران ونقلها إلى خارج المحافظة.

وأضافت المصادر في حديث خاص لموقع مأرب برس أن تلك المعدات يجري نقلها ليلا إلى مديرية حريب جنوب محافظة مأرب التي تشهد مواجهات ضارية من يومين بين قوات ألوية العمالقة والمقاومة الشعبية من جهة والمليشيات الحوثية من جهة أخرى.

وتكشف تحركات المليشياتالحوثية عن عمق أزمة التسليح الحالية التي تضرب أوصالها وصفوفها القتالية, ويأتي هذا العجز بعد نجاح قوات التحالف خلال الأسابيع الماضية في استهداف عشرات مخازن الأسلحة داخل العاصمة صنعاء ومحيطها وفي عدة محافظات يمنية أخري .

وكان رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز قد أكد يوم أمس في تصريحات صحفية ان الجيش الوطني وطائرات التحالف نجحت خلال الفترة الماضية من عملية استنزاف قدرات المليشيات الحوثية التي تجاوزت 80% من قدراتها القتالية, وهو يكشف عن الخطر القادم الذي يهدد هذه المليشيات في ظل التعاون الأمريكي مع التحالف والقائه القبض على عدة سفن كانت تحمل أسلحة مهربة كانت في طريقها للحوثيين .