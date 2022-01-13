الجيش الوطني يباغت المليشيات الحوثية بعملية مباغته بمحافظة صعدة

الخميس 13 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 549

نفذت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، هجوما على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية الصفراء شرق محافظة صعدة.

وقال قائد لواء حرب 1 مشاة العميد محمد الغنيمي لوكالة (سبأ) "إن وحدات من الجيش نفذت إغارة ناجحة على مجاميع مليشيا الحوثي المتمركزة في المواقع المتقدمة في وادي شجع من جهته الجنوبية المطلة على تبة البليسة".

وأضاف العميد الغنيمي "أن وحدات الجيش نكلت بعناصر المليشيا في تلك المواقع خلال الإغارة المباغتة، وأوقعت فيها أعداداً من القتلى والجرحى واسر عدد منهم".