غضب حكومي من اتهامات المجلس الانتقالي حول اتفاق الرياض

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أصدر الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ "اتفاق الرياض" بياناً استهجن فيه التصريحات التي أدلى بها - رئيس وحدة شؤون المفاوضات وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي- الدكتور ناصر الخبجي التي اتهم خلالها الشرعية بعرقلة تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقّع بين الجانبين في نوفمبر من العام 2019م برعاية المملكة العربية السعودية.
وأكد بيان الفريق الحكومي أن ما أورده الدكتور الخبجي خلال إحدى المقابلات التلفزيونية ضد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، هو عبارة عن مزاعم وأقاويل تفتقد للمصداقية وتتجاوز الواقع، إذ أن مواقف الشرعية بشكل عام ونائب الرئيس، الذي ترأس وفد الحكومة بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية، بشكل خاص واضحة منذ بداية المشاورات في الحرص على التوصل إلى الاتفاق واستكمال تنفيذه بما من شأنه تجاوز الخلافات والاتجاه لمقارعة العدو الحوثي الإيراني.
وأثنى الفريق الحكومي، في البيان، على دور الأشقاء في المملكة والجهود الأخوية لنائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستمرار حرص المملكة وقيادتها على استكمال تنفيذه ورعايته ولملمة صفوف اليمنيين وإطلاق التحالف مؤخراً لعملية "حرية اليمن السعيد".
واعتبر البيان صدور التهم الجزافية وإطلاق مثل هذه التصريحات اللامسؤولة وفي هذا الوقت الذي تتحد فيه جهود اليمنيين جميعاً لإحراز الانتصارات في شبوة ومأرب وغيرها، بمثابة معوقات رئيسية تهدف إلى إجهاض دور الأشقاء ووحدة اليمنيين، وتسعى لتعميق الفجوة البينية التي لا تخدم سوى المشروع الإيراني التخريبي ومطامعه في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.