المعارك على مشارف مدينة حريب وسط تقدم للجيش والعمالقة ومليشيات الحوثي تستهدف المدنيين بالمدافع والصواريخ الباليستية

الخميس 13 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اشتدت المعارك خلال الساعات الماضية بين قوات الجيش وألوية العمالقة من جهة ،ومليشيات الحوثية من جهة اخرى بمديرية حريب جنوب شرق مأرب.

وقالت مصادر عسكرية ان معارك متواصلة على مشارف مدينة حريب تخوضها القوات الحكومية، وقد سيطرت على مساحات واسعة شمال وغربي المديرية.

مليشيات الحوثي وكعادتها مع اي تقدم لقوات الشرعية، تلجأ لقصف المدنيين العزل.

في هذا السياق افاد مصدر محلي ،اليوم الخميس باصابة ثلاثة مدنيين على الاقل بينهم طفل جراء قصف حوثي مدفعي على منازل المواطنين شمال غرب مدينة حريب.

ايضا، توفي مواطن يدعى "حسين أحمد لجدع المصعبي" جراء انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي في مدخل منطقة "منوى" بمديرية حريب.

الى ذلك وفي اطار تصعيدها الممنهج ضد المدنيين استهدفت ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية في منطقة الدرب شمال حريب بصاروخ باليستي.