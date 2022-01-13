المعارك على مشارف مدينة حريب وسط تقدم للجيش والعمالقة ومليشيات الحوثي تستهدف المدنيين بالمدافع والصواريخ الباليستية لن تصدق.. عطسة واحدة من شخص مصاب بـ أوميكرون تصيب هذا العدد من البشر! بيان جديد للحكومة اليمنية أمام جلسة مجلس الأمن.. «أبرز ما ورد فيه» سكاي نيوز تتعمد حرف مسار المعركة في اليمن لمهاجمة جهة واحدة محددة إنهيارات في جبهات مأرب و طوارئ غير معلنة في صنعاء واختطاف لأئمة الزيدية مع اختفاء عبدالملك الحوثي واشنطن تنشر تفاصيل عمليات قرصنة إيرانية غير مسبوقة تدابير في 6 دول عربية عاجلة لوقف تفشي "كورونا" و"أوميكرون هي الأولى في تاريخ البلاد مذكرات قبض تطارد 98 وزيراً ومسؤولاً في العراق واشنطن توافق على إطلاق سراح 5 سجناء في غوانتانامو بينهم 3 من اليمن قد ينفجر الوضع في موجهات و حزب النهضة التونسي يدعو للاحتجاج ضد قيس سعيد في تحد لحظر التجول
اشتدت المعارك خلال الساعات الماضية بين قوات الجيش وألوية العمالقة من جهة ،ومليشيات الحوثية من جهة اخرى بمديرية حريب جنوب شرق مأرب.
وقالت مصادر عسكرية ان معارك متواصلة على مشارف مدينة حريب تخوضها القوات الحكومية، وقد سيطرت على مساحات واسعة شمال وغربي المديرية.
مليشيات الحوثي وكعادتها مع اي تقدم لقوات الشرعية، تلجأ لقصف المدنيين العزل.
في هذا السياق افاد مصدر محلي ،اليوم الخميس باصابة ثلاثة مدنيين على الاقل بينهم طفل جراء قصف حوثي مدفعي على منازل المواطنين شمال غرب مدينة حريب.
ايضا، توفي مواطن يدعى "حسين أحمد لجدع المصعبي" جراء انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي في مدخل منطقة "منوى" بمديرية حريب.
الى ذلك وفي اطار تصعيدها الممنهج ضد المدنيين استهدفت ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية في منطقة الدرب شمال حريب بصاروخ باليستي.