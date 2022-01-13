تدابير في 6 دول عربية عاجلة لوقف تفشي "كورونا" و"أوميكرون

الخميس 13 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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اتخذت 6 دول عربية، أمس الأربعاء، تدابير ضد تفشي فيروس كورونا ومتحوره "أوميكرون".

وهذه الدول هي سلطنة عمان والإمارات وقطر والكويت وقطر وتونس، بحسب رصد الأناضول لبيانات حكومية.

ففي سلطنة عمان، قررت لجنة متابعة "كورونا"أمس ، الأربعاء، "تحويل الدراسة في صفوف الحلقة الأولى (من الأول للرابع بالتعليم الأساسي) بجميع المدارس لنظام التعليم عن بُعد لمدة 4 أسابيع ابتداءً من 16 يناير/ كانون ثان الجاري؛ لتصاعد المنحني الوبائي ودلائل بانتشار أوميكرون مجتمعيا بالسلطنة".

وسجلت وزارة الصحة الأربعاء 718 إصابة جديدة وتعافي 113، مما رفع الإجمالي إلى 309 آلاف و588 مصابا بينهم 4119 متوفيا و301 ألف و287 متعافيا.

وفي الإمارات، أعلن هزاع المنصوري المتحدث عن القطاع التعليمي تمديد الدراسة بنظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع للمدارس والجامعات من 17 إلى 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتأجيل كافة الاختبارات الحضورية للمدارس والجامعات إلى بعد 28 من الشهر ذاته، بناء على تقييم الوضع الوبائي. وأعلنت وزارة الصحة الأربعاء وفاة 4 أشخاص وإصابة ألفين و616، وتعافي 982، مما رفع الإجمالي إلى 793 ألفا و314 مصابا، بينهم 2181 وفاة و755ألفا و670 متعافيا.

وفي قطر، أكدت وزارة الداخلية على أهمية التسجيل المسبق بمنصة تسجيل القادمين إلى الدولة، (تتضمن اشتراطات بينها تلقي اللقاح) في المحافظة على استمرار عمليات التنقل من وإلى قطر في ظل الظروف الاستثنائية بالعالم بسبب كورونا.

وسجلت وزارة الصحة أمس الأربعاء 3838 إصابة جديدة، وشفاء 963 ليصل الإجمالي إلى 31 ألفا و713 إصابة، بينها 621 وفاة، و250 ألف و570 متعافيا.

وفي الكويت، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب وقف كافة أنواع الانتخابات لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية والأهلية والنفع العام حتى إشعار آخر "نظرا لزيادة أعداد الإصابات بالفيروس". والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4548 إصابة جديدة و741 حالة شفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 446 ألفا و547 مصابا، بينهم 2473 وفاة، و415 ألفا و608 متعافيا.

وفي العراق، أعلن مدير عام الصحة رياض عبد الأمير أن البلد "دخل الموجة الرابعة لفيروس كورونا التي تشهد دخول متحور أوميكرون سريع الانتشار". وأوضح أن "الإصابات ستكون بأعداد عالية خلال الفترة المقبلة والمطلوب من جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد البدني".

وفي يونيو/ حزيران 2021، أعلن العراق دخوله في الموجة الثالثة من تفشي الفيروس، بعد موجتين أولى وثانية في 2020. وحتى مساء الأربعاء، بلغت الإصابات في العراق مليونين و210 آلاف و55 إصابة، بينها 24 ألفا و225 وفاة، ومليونين و68 ألفا و357 حالة شفاء.

وفي تونس، أعلنت وزارة الشؤون الثقافية، الأربعاء، تأجيل كافة التظاهرات الثقافية لمدة أسبوعين قابلة للتجديد للحد من انتشار الفيروس، بعد وقت قصير من قرار الحكومة منع التجوال الليلي، بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

ووفق وزارة الصحة التونسية الثلاثاء، تم تسجيل 4 آلاف و865 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 749 ألفا و832، فيما سجلت 11 وفاة ما رفع إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و707.