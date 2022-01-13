المليشيات تفتعل أزمة مشتقات نفطية غير مسبوقة في مناطق سيطرتها وسعر الدبة 20 لتر يعانق 30 الف ريال لماذا سرّب الحوثيون مقتل عبد الملك الحوثي؟ واشنطن :تصعيد الميليشيات لن يفعل شيئا سوى عزلهم صقور التحالف يدكون صيد «حوثي» ثمين نقلته المليشيات من مطار صنعاء الى جبهات مأرب سفير الشباب اليمني في المجلس العربي يبعث برسالة مناشدة للرئيس «السيسي»بشأن الأزمة اليمنية والاخير يستجيب قوة أمنية إماراتية تصل السعودية .. وضابط سعودي يكشف عن المهمة مسؤول حكومي:ساعات تفصلنا عن إعلان مديرية حريب محررة بالكامل واشنطن :تهريب إيران الأسلحة للحوثيين انتهاك صارخ وعلى المليشيات الإفراج الفوري عن طاقم السفينة “روابي”. تصاعد ألسنة النيران داخل المصرف المركزي.. ماذا يحدث في لبنان؟ التحالف يتحدث عن وصول صواريخ باليستية ومقاتلين أجانب الى ميناء الحديدة ويؤكد: سنتحرك "عملياتيًا للدفاع عن النفس
افتعلت مليشيات الحوثي الإرهابية خلال 24 ساعة الماضية ازمة خانقة وغير مسبوقة في المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر في شركة النفط بصنعاء لـ"مأرب برس"بأن المليشيات اصدرت توجيهات لجميع محطات المشتقات النفطية الرسمية في مناطق سيطرتها بإيقاف البيع للمواطنين ما عدى مشرفي جماعتها.
واوضحت المصادر بأن سعر الدبة البترول سعه 20 لتر قفز في السوق السوداء التابعة للمليشيات من 11 الف ريال الى 27 الف ريال .
واشارت المصادر بأن المليشيات خصصت عدد من المحطات في جميع مناطق سيطرتها لتوزيع المشتقات النفطية على طقوم وسيارات قيادات جماعتها تحت عناوين ما تسميه طقوم "المدد" التي تقوم بنقل مليشياتها الى جبهات القتال.
واوضحت المصادر بان المليشيات افتعلت الازمة في المشتقات النفطية بصورة مفاجئة وذلك بهدف تسويق تلك الكميات من المشتقات النفطية في أسواقها السوداء باسعار خيالية لدعم عمليتها العسكرية وكذا تجييش المواطنين تحت رأيه مسيرة حربها العبثية.