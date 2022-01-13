المليشيات تفتعل أزمة مشتقات نفطية غير مسبوقة في مناطق سيطرتها وسعر الدبة 20 لتر يعانق 30 الف ريال

الخميس 13 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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افتعلت مليشيات الحوثي الإرهابية خلال 24 ساعة الماضية ازمة خانقة وغير مسبوقة في المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في شركة النفط بصنعاء لـ"مأرب برس"بأن المليشيات اصدرت توجيهات لجميع محطات المشتقات النفطية الرسمية في مناطق سيطرتها بإيقاف البيع للمواطنين ما عدى مشرفي جماعتها.

واوضحت المصادر بأن سعر الدبة البترول سعه 20 لتر قفز في السوق السوداء التابعة للمليشيات من 11 الف ريال الى 27 الف ريال .

واشارت المصادر بأن المليشيات خصصت عدد من المحطات في جميع مناطق سيطرتها لتوزيع المشتقات النفطية على طقوم وسيارات قيادات جماعتها تحت عناوين ما تسميه طقوم "المدد" التي تقوم بنقل مليشياتها الى جبهات القتال.

واوضحت المصادر بان المليشيات افتعلت الازمة في المشتقات النفطية بصورة مفاجئة وذلك بهدف تسويق تلك الكميات من المشتقات النفطية في أسواقها السوداء باسعار خيالية لدعم عمليتها العسكرية وكذا تجييش المواطنين تحت رأيه مسيرة حربها العبثية.