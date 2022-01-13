لماذا سرّب الحوثيون مقتل عبد الملك الحوثي؟

الخميس 13 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 2283

كشف الباحث والسياسي اليمني الدكتور محمد جميح اليوم الاربعاء عن سبب تسريب الحوثيين لأنباء كاذبة عن مقتل زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي.

وكتب جميح على حسابه في تويتر :” مع انتكاسات الحوثيين بمأرب وشبوة سربوا كماً هائلاً من الأخبار على رأسها مقتل المشاط وعبدالملك ومحمد علي وغيرهم”.

وأضاف أنه كان الغرض أن ينتشر الخبر، ليخرج بعدها “القتيل” مكذباً الخبر الذي سربوه هم،لتحقيق نصر إعلامي،مقابل الانتكاسة الميدانية.

وتابع جميح قائلا :” مات الحوثي أو عاش،فهو مجرد ذيل إيراني بخنجر يمني”.

وكانت أنباء متعددة تم تداولها في الأيام الأخيرة عن مقتل عبد الملك الحوثي، ما دفع نائب شرطة دبي ضاحي خلفان لدخوله في تحدٍ أن يظهر زعيم المليشيا بعد أنباء عن مقتله.