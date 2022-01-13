المليشيات تفتعل أزمة مشتقات نفطية غير مسبوقة في مناطق سيطرتها وسعر الدبة 20 لتر يعانق 30 الف ريال لماذا سرّب الحوثيون مقتل عبد الملك الحوثي؟ واشنطن :تصعيد الميليشيات لن يفعل شيئا سوى عزلهم صقور التحالف يدكون صيد «حوثي» ثمين نقلته المليشيات من مطار صنعاء الى جبهات مأرب سفير الشباب اليمني في المجلس العربي يبعث برسالة مناشدة للرئيس «السيسي»بشأن الأزمة اليمنية والاخير يستجيب قوة أمنية إماراتية تصل السعودية .. وضابط سعودي يكشف عن المهمة مسؤول حكومي:ساعات تفصلنا عن إعلان مديرية حريب محررة بالكامل واشنطن :تهريب إيران الأسلحة للحوثيين انتهاك صارخ وعلى المليشيات الإفراج الفوري عن طاقم السفينة “روابي”. تصاعد ألسنة النيران داخل المصرف المركزي.. ماذا يحدث في لبنان؟ التحالف يتحدث عن وصول صواريخ باليستية ومقاتلين أجانب الى ميناء الحديدة ويؤكد: سنتحرك "عملياتيًا للدفاع عن النفس
كشف الباحث والسياسي اليمني الدكتور محمد جميح اليوم الاربعاء عن سبب تسريب الحوثيين لأنباء كاذبة عن مقتل زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي.
وكتب جميح على حسابه في تويتر :” مع انتكاسات الحوثيين بمأرب وشبوة سربوا كماً هائلاً من الأخبار على رأسها مقتل المشاط وعبدالملك ومحمد علي وغيرهم”.
وأضاف أنه كان الغرض أن ينتشر الخبر، ليخرج بعدها “القتيل” مكذباً الخبر الذي سربوه هم،لتحقيق نصر إعلامي،مقابل الانتكاسة الميدانية.
وتابع جميح قائلا :” مات الحوثي أو عاش،فهو مجرد ذيل إيراني بخنجر يمني”.
وكانت أنباء متعددة تم تداولها في الأيام الأخيرة عن مقتل عبد الملك الحوثي، ما دفع نائب شرطة دبي ضاحي خلفان لدخوله في تحدٍ أن يظهر زعيم المليشيا بعد أنباء عن مقتله.