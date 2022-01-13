واشنطن :تصعيد الميليشيات لن يفعل شيئا سوى عزلهم

الخميس 13 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن تصعيد هجمات الميليشيات الحوثية لن تفعل شيئا سوى عزلهم، مؤكدة أنهم "مخطئون".

وقال المتحدث باسم الخارجية في تصريحات تلفزيونية لقناة"العربية/الحدث"، "سعينا لوقف إطلاق النار في اليمن والحوثيون عملوا عكس ذلك".

كما أوضح أن واشنطن قدمت حتى الآن نحو 4 مليارات دولار لمساعدة اليمنيين.

وفي وقت سابق اليوم، شددت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على أن تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين يضرب مثالا آخر على نشاط إيران "المزعزع للاستقرار" ما يطيل أمد الحرب في اليمن.

انتهاك صارخ

كما أضافت المندوبة الأميركية عبر حسابها على تويتر أن تدفق الأسلحة من إيران إلى الحوثيين يمثل أيضا "انتهاكا صارخا" لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أكد أن ميناء الحديدة تستخدمه ميليشيا الحوثي كمحطة وصول المقاتلين الأجانب والصواريخ البالستية.

وطالب التحالف ⁩ الأمم المتحدة بضمان عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة، مؤكدا أنه "سيتحرك عملياتياً للدفاع عن النفس والضرورة العسكرية عند استمرار عسكرة الموانئ".

من جهته، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي أن هناك تحقيقا يجري في استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية من جانب الحوثيين.