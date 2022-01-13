صقور التحالف يدكون صيد «حوثي» ثمين نقلته المليشيات من مطار صنعاء الى جبهات مأرب

الخميس 13 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن،اليوم الاربعاء تدمير طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية.

وقالت قيادة قوات التحالف: "نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات وعلى الحوثيين وقف أي محاولة".