صقور التحالف يدكون صيد «حوثي» ثمين نقلته المليشيات من مطار صنعاء الى جبهات مأرب

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أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن،اليوم الاربعاء تدمير طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية.
وقالت قيادة قوات التحالف: "نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات وعلى الحوثيين وقف أي محاولة".