سفير الشباب اليمني في المجلس العربي يبعث برسالة مناشدة للرئيس «السيسي»بشأن الأزمة اليمنية والاخير يستجيب

الأربعاء 12 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاربعاء، أن مصر مستعدة للمشاركة بشكل «إيجابي» في الأزمة اليمنية، مشددا على أن السلام والبناء والتعمير ثوابت بالنسبة للدولة المصرية، وذلك خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ ويستمر حتى 13 يناير الجاري.

وقال الرئيس، إن مصر لا تتدخل في شؤون الدول، داعيا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، حتى يمكن حل الأزمات بعيدا عن النزاع والاقتتال بشكل أو بآخر.

وتابع: «باسم كل شاب في منتدى الشباب، أتمنى استخدامهم لوسائل الاتصال المتواجدة معهم في إرسال، رسائل لأصدقائهم داخل دولهم، للمطالبة بعدم التدخل في شؤون الغير، والعمل على وقف النزاعات».

وردا على طلب المهندس طارق حمود النعماني، سفير الشباب اليمني في المجلس العربي الإفريقي ، قال الرئيس: «ابننا في اليمن طلب فتح باب الأكاديمية الوطنية لهم، وأرد بأنه في مصر جميع الوسائل متاحة لهم في بناء القدرات، وذلك ليس كلام دبلوماسي لأن مصر دائمة مستعدة للتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير».

وشدد الرئيس على أن البناء والسلام من ثوابت مصرية ويبعث على الأمل والتطلع لغد أفضل، مشيرا إلى أن الخراب والدمار لا يؤدي لشيء غير المعاناة والألم.

وكان السفير النعماني قد ناشد الرئيس السيسي خلال الفعالية بأن يكون لمصر والشركات المصرية دور في إعادة إعمار اليمن، مؤكدا ، على أن مصر تحظى بإجماع أطراف النزاع في اليمن؛ فيما يتعلق بالتقريب بين وجهات النظر والأطراف اليمنية، مشيرًا إلى أن الشباب والأطفال أكثر من دفع ثمن الصراع، حيث انتهى مستقبلهم وماتت أحلامهم، ومات ما يزيد عن 100 ألف طفل بسبب نقص التغذية والمناعة.