قوة أمنية إماراتية تصل السعودية .. وضابط سعودي يكشف عن المهمة

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وصلت القوة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاربعاء الى الاراضي السعودية، للمشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي «أمن الخليج العربي 3»، الذي تستضيفه المملكة في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.
وأكد عضو لجنة القيادة والسيطرة السعودية العميد دكتور سالم بن عبدالله الحبسي جاهزية واستعداد القوة للمشاركة في التمرين، وأن الجميع يتطلع إلى تحقيق التطلعات المشتركة بين الدول الأعضاء، ورفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين المشاركين؛ تنفيذًا لأهداف التمرين، واستمرارًا في تطوير العمل الأمني وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الأزمات والطوارئ.