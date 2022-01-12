واشنطن :تهريب إيران الأسلحة للحوثيين انتهاك صارخ وعلى المليشيات الإفراج الفوري عن طاقم السفينة “روابي”.

الأربعاء 12 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الاربعاء بأن تهريب إيران الأسلحة للحوثيين انتهاك صارخ.

وفي جلسة بمجلس الأمن الدولي حول اليمن، دعت غرينفيلد، إلى الإفراج الفوري عن طاقم السفينة “روابي”.

كما قالت إن “مليشيات الحوثي تواصل التلاعب بأسعار الوقود والسلع الأساسية”.