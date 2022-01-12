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التحالف يتحدث عن وصول صواريخ باليستية ومقاتلين أجانب الى ميناء الحديدة ويؤكد: سنتحرك "عملياتيًا للدفاع عن النفس

الأربعاء 12 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميناء الحديدة محطة لوصول المقاتلين الأجانب والصواريخ الباليستية.

 

ورحب التحالف في بيان، بتحرك الأمم المتحدة لتفتيش موانئ الحديدة لضمان عدم استخدامها عسكريا.

 

وقال التحالف إنه على الأمم المتحدة ضمان عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة، لافتا إلى أنه سيتحرك "عملياتيًا للدفاع عن النفس والضرورة العسكرية عند استمرار عسكرة الموانئ".

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