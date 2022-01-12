وزير الطاقة السعودي يفجر مفاجئة: المملكة تملك كميات كبيرة من اليورانيوم اختيار الدكتور عبدالعزيز المقالح الشخصية الثقافية العربية لعام 2021 مطلوب لدى واشنطن والرياض.. الكشف عن هوية سفير طهران الجديد لدى مليشيات الحوثي ما الذي عثرت عليه العمالقة اثناء تمشيطها المناطق المحررة في شبوة؟ موقف حزب الإصلاح من انطلاق عملية «حرية اليمن السعيد» وانتصارات الجيش والعمالقة الأمم المتحدة تطلق حوارا لحل الأزمة في السودان والنهضة التونسية تدعو للمشاركة في مظاهرات 14 يناير تفاصيل أسلحة أميركية سرية إلى أوكرانيا ومعدات بحرية ورادارات العاهل السعودي وولي عهده يعزيان أمير قطر اعتبارا من اليوم قرارات جديدة في الكويت لشركات الطيران بخصوص القادمين إلى البلاد بعد أحداث الأزمة الأخيرة قرارات فرنسية سعودية إماراتية في أنشاء صندوق لمساعدة لبنان
كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن "المملكة تملك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجاريا بالشكل الأمثل". وخلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: "سنتعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية وسنبحث عن الشركاء المناسبين"، لافتا إلى أن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يركز بشدة على المحتوى المحلي،
وهناك فرص بـ 2.8 تريليون ريال متعلقة بالمحتوى المحلي بحلول 2030". وأعلن وزير الطاقة عن "تأسيس شركة تابعة لـ "معادن"، لتأمين أي موارد نحتاج إليها في الخارج"، مشيرا إلى أن وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، قد افتتح اليوم، أعمال مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.