وزير الطاقة السعودي يفجر مفاجئة: المملكة تملك كميات كبيرة من اليورانيوم

الأربعاء 12 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن "المملكة تملك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجاريا بالشكل الأمثل". وخلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: "سنتعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية وسنبحث عن الشركاء المناسبين"، لافتا إلى أن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يركز بشدة على المحتوى المحلي،

وهناك فرص بـ 2.8 تريليون ريال متعلقة بالمحتوى المحلي بحلول 2030". وأعلن وزير الطاقة عن "تأسيس شركة تابعة لـ "معادن"، لتأمين أي موارد نحتاج إليها في الخارج"، مشيرا إلى أن وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، قد افتتح اليوم، أعمال مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.