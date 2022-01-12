العرشي : الاجراءات التصحيحية التي تتخذها الحكومة اشبه بمنع لص من سرقة بيت و هو يحمل سلاح ان تتركه يسرق وان تقاومه يقتلك او يأذيك

الأربعاء 12 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس -خاص

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أوضح الصحفي والكاتب فخري العرشي قائلاً : سنكتب التشبيه باللغة العامية او بما يروق للكثير فهمه، الشد والجذب في الاجراءات التصحيحية التي تتخذها الحكومة لإعادة الامور إلى نصابها الطبيعي في المشتقات النفطية والعملة الوطنية والمالية العامة للدولة، و الممانعة التي تقابلها من تجار الحرب، مضاربة وتهريب وسرقة مشتقات.

وأضاف : ‏ العملية اشبه بمنع لص من سرقة بيت و هو يحمل سلاح ان تتركه يسرق وان تقاومه يقتلك او يأذيك، وهذا ما يدور بأختصار بين التصحيح ومنع الفساد ، لا يوجد هنالك أزمة مشتقات نفطية، وإنما هنالك تجار اثروا وبنوا امبراطوريات على حساب كيان مؤسسات الدولة نفط-مصافي-تجارة شراء بيع وتسويق الخ.

وأكد حديثه : كما أنه لا يوجد هنالك ارتفاع للدولار مقابل الريال،ولا يوجد تحسن كما كان عليه قبل الانهيار، هنالك اجراءات تصحيحية يتخذها البنك المركزي بصورة تدريجية،يقاومها صرافين وبعض تجار غسيل الأموال النفط الايراني المهرب للحوثي،اموال منهوبة،أو تجار مهمتهم إفشال الحكومة في المحافظات المحررة.

وأختتم : وبالمثل الخطوات العملية التي اتخذها وزير المالية في توجيه خطابات مباشرة للمحافظات للالتزام بالقوانين والتوريد الى الحسابات العامة في البنك المركزي واغلاق الحسابات في البنوك الخاصة وشركات الصرافة،أنها حرب لا تقل ضراوة عن مواجهة الحوثي،مهمة المواطن رفض الفساد الذي يعيق عمل الدولة