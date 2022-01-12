اختيار الدكتور عبدالعزيز المقالح الشخصية الثقافية العربية لعام 2021

الأربعاء 12 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اختير الشاعر الدكتور عبدالعزيز المقالح الشخصية الثقافية العربية لعام 2021 وذلك في حفل عقد في العاصمة العمانية (مسقط).

وعقد النادي الثقافي العماني حفل تكريم للمقالح برعاية وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، سعيد بن سلطان البوسعيدي.

وتضمن الحفل قراءات نقدية في المنتجات الشعرية والأدبية، شارك فيها عدد من الأكاديميين والنقاد والشعراء العرب، كما تناول الشعراء قراءات من إصدارات الشاعر عبدالعزيز المقالح خلال مسيرته الأدبية.

وفي الختام، قام راعي المناسبة بتكريم الشاعر حيث، تسلمها نيابة عنه الدكتور محمد عبدالسلام منصور. وشارك في الحفل عدد من المفكرين والأدباء والشعراء العرب.

والمقالح حصل على جائزة "اللُّوتس" عام 1986م، ثم وسام الفنون والآداب– عدن 1980م.

كما حصل على وسام الفنون والآداب- صنعاء 1982م، وجائزة الشارقة للثقافة العربية، بالتعاون مع اليونسكو- باريس 2002، وحصل على جائزة "الفارس" من الدرجة الأولى في الآداب والفنون من الحكومة الفرنسية 2003، وحصل على جائزة الثقافة العربية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 2004.