اختيار الدكتور عبدالعزيز المقالح الشخصية الثقافية العربية لعام 2021 مطلوب لدى واشنطن والرياض.. الكشف عن هوية سفير طهران الجديد لدى مليشيات الحوثي ما الذي عثرت عليه العمالقة اثناء تمشيطها المناطق المحررة في شبوة؟ موقف حزب الإصلاح من انطلاق عملية «حرية اليمن السعيد» وانتصارات الجيش والعمالقة الأمم المتحدة تطلق حوارا لحل الأزمة في السودان والنهضة التونسية تدعو للمشاركة في مظاهرات 14 يناير تفاصيل أسلحة أميركية سرية إلى أوكرانيا ومعدات بحرية ورادارات العاهل السعودي وولي عهده يعزيان أمير قطر اعتبارا من اليوم قرارات جديدة في الكويت لشركات الطيران بخصوص القادمين إلى البلاد بعد أحداث الأزمة الأخيرة قرارات فرنسية سعودية إماراتية في أنشاء صندوق لمساعدة لبنان 3 فرق خاصة تتبعته داخل المطار وخارجه.. تفاصيل جديدة عن مقتل "سليماني"
اختير الشاعر الدكتور عبدالعزيز المقالح الشخصية الثقافية العربية لعام 2021 وذلك في حفل عقد في العاصمة العمانية (مسقط).
وعقد النادي الثقافي العماني حفل تكريم للمقالح برعاية وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، سعيد بن سلطان البوسعيدي.
وتضمن الحفل قراءات نقدية في المنتجات الشعرية والأدبية، شارك فيها عدد من الأكاديميين والنقاد والشعراء العرب، كما تناول الشعراء قراءات من إصدارات الشاعر عبدالعزيز المقالح خلال مسيرته الأدبية.
وفي الختام، قام راعي المناسبة بتكريم الشاعر حيث، تسلمها نيابة عنه الدكتور محمد عبدالسلام منصور. وشارك في الحفل عدد من المفكرين والأدباء والشعراء العرب.
والمقالح حصل على جائزة "اللُّوتس" عام 1986م، ثم وسام الفنون والآداب– عدن 1980م.
كما حصل على وسام الفنون والآداب- صنعاء 1982م، وجائزة الشارقة للثقافة العربية، بالتعاون مع اليونسكو- باريس 2002، وحصل على جائزة "الفارس" من الدرجة الأولى في الآداب والفنون من الحكومة الفرنسية 2003، وحصل على جائزة الثقافة العربية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 2004.