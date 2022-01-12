مطلوب لدى واشنطن والرياض.. الكشف عن هوية سفير طهران الجديد لدى مليشيات الحوثي

الأربعاء 12 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صحف

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كشفت مصادر صحفية فرنسية إن إيران عيّنت القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، عبدالرضا شهلايي، المطلوب لواشنطن، سفيراً لها لدى مليشيا الحوثي.

وقالت صحيفة "انتيلي جنس أون لاين"، المتخصصة في شؤون الاستخبارات، إن إيران عيّنت سفيراً لها لدى الحوثيين خلفاً لحسن إيرلو الذي توفي الشهر الماضي في ظروف غامضة.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قد أعلن أنه سيتم الإعلان عن سفير إيران لدى مليشيا الحوثي، خلفاً لحسن إيرلو الذي توفي نتيجة إصابته بفيرس 'كورونا'.

وفي العام 2019 أكدت الصحيفة وجود قوة إيرانية تتكون من حوالي أربعِمائةِ مقاتل من الحرس الثوري الإيراني في صنعاء برئاسة الجنرال عبد الرضا شهلايي، مشيرة إلى أن شهلايي كان المسؤولَ عن الهجوم الصاروخي والطائرات المسيّرة التي استهدفت منشأة أرامكو السعودية منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي من العام نفسه.