مطلوب لدى واشنطن والرياض.. الكشف عن هوية سفير طهران الجديد لدى مليشيات الحوثي ما الذي عثرت عليه العمالقة اثناء تمشيطها المناطق المحررة في شبوة؟ موقف حزب الإصلاح من انطلاق عملية «حرية اليمن السعيد» وانتصارات الجيش والعمالقة الأمم المتحدة تطلق حوارا لحل الأزمة في السودان والنهضة التونسية تدعو للمشاركة في مظاهرات 14 يناير تفاصيل أسلحة أميركية سرية إلى أوكرانيا ومعدات بحرية ورادارات العاهل السعودي وولي عهده يعزيان أمير قطر اعتبارا من اليوم قرارات جديدة في الكويت لشركات الطيران بخصوص القادمين إلى البلاد بعد أحداث الأزمة الأخيرة قرارات فرنسية سعودية إماراتية في أنشاء صندوق لمساعدة لبنان 3 فرق خاصة تتبعته داخل المطار وخارجه.. تفاصيل جديدة عن مقتل "سليماني" التحالف ينسف أحلام الحوثيين:العمليات العسكرية ستستمر في كافة المحاور وقوات العمالقة أُدرجت ضمن هيكلة وزارة الدفاع اليمنية
عثرت ألوية العمالقة على كاميرا مراقبة إيرانية الصنع كانت بحوزة الميليشيات الحوثية، اثناء تمشيطها للمناطق التي حررت مؤخرا في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.
وفي فيديو نشر على حساب الألوية على يوتيوب، شرح أحد العناصر خصائص تلك الكاميرا، لافتا إلى أنها تنقل الأحداث مباشرة عبر الإنترنت وتتحرك بشكل آلي.
كما أضاف أن مقاتلي الألوية عثروا عليها على إحدى التلال في مديرية عين التي شهدت خلال الأيام الماضية معارك ضارية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
يذكر أن عمليات تمشيط مديرية عين التي أعلن تحريرها بشكل كامل من الميليشيات يوم الاثنين، لا تزال متواصلة من قبل ألوية العمالقة وقوات الجيش الوطني.
فيما تقوم الفرق الهندسية، أمس بتطهير المناطق المحررة حديثا في بيحان وعين من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الحوثيون في الكثير من الطرقات.