ما الذي عثرت عليه العمالقة اثناء تمشيطها المناطق المحررة في شبوة؟

الأربعاء 12 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عثرت ألوية العمالقة على كاميرا مراقبة إيرانية الصنع كانت بحوزة الميليشيات الحوثية، اثناء تمشيطها للمناطق التي حررت مؤخرا في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وفي فيديو نشر على حساب الألوية على يوتيوب، شرح أحد العناصر خصائص تلك الكاميرا، لافتا إلى أنها تنقل الأحداث مباشرة عبر الإنترنت وتتحرك بشكل آلي.

كما أضاف أن مقاتلي الألوية عثروا عليها على إحدى التلال في مديرية عين التي شهدت خلال الأيام الماضية معارك ضارية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

يذكر أن عمليات تمشيط مديرية عين التي أعلن تحريرها بشكل كامل من الميليشيات يوم الاثنين، لا تزال متواصلة من قبل ألوية العمالقة وقوات الجيش الوطني.

فيما تقوم الفرق الهندسية، أمس بتطهير المناطق المحررة حديثا في بيحان وعين من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الحوثيون في الكثير من الطرقات.