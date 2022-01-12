موقف حزب الإصلاح من انطلاق عملية «حرية اليمن السعيد» وانتصارات الجيش والعمالقة

الأربعاء 12 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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رحب حزب الإصلاح، بانطلاق عملية حرية اليمن السعيد والتي اعلنها ناطق التحالف العربي لدعم الشرعية من مدينة عتق بمحافظة شبوة،امس.

وأشاد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، بكل صنوف الدعم المقدمة من قبل الاشقاء لاجل نجاح العملية.

وأكد تطلعه لمعركة اليمنيين الكبرى لتحرير كل شبر من تراب الوطن الغالي، من مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأعرب العديني، في تغريدات له على حسابه في تويتر، مساء الثلاثاء، عن ‏الشكر لسواعد الرجال من أبطال الجيش بألويته المتعددة وكذا لرجال المقاومة. كما عبر عن الشكر لكل الدعم والإسناد من قبل الأشقاء في التحالف العربي.

‏وحيا العديني، القوات المسلحة بكل وحداتها وهي تخوض معركتها الوطنية ضد مرتزقة طهران، في مارب وشبوة، مشيراً إلى ما يسطره الابطال من ملاحم بطولية من اجل حرية الشعب ودولته الوطنية.

وشدد نائب رئيس إعلامية الإصلاح على الجميع مساندة هذا الإنجاز العظيم، وقال إنه "عمل متحد لغاية واحدة".

وأضاف: "‏إنها معركة كل اليمنيين، الجيش والعمالقة والمقاومة، الكل في جبهة واحدة وفي مواجهة مرتزقة طهران وادواتها الرخيصة التي تستهدف اليمن وأمن المنطقة".