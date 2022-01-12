الأمم المتحدة تطلق حوارا لحل الأزمة في السودان والنهضة التونسية تدعو للمشاركة في مظاهرات 14 يناير

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قالت الأمم المتحدة إنها بدأت مشاورات في السودان في مسعى لإنقاذ خطواته نحو الديمقراطية بعد انقلاب عسكري.
وقال ممثل الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس إن مسؤولي المنظمة الدولية يجرون اتصالات مع الأطراف ويتلمسون السبل للمضي قدما وإن الجيش لم يبد أي اعتراض على المبادرة. وأضاف "نريد أن نتحرك بسرعة".
هذا ودعا حزب النهضة التونسي أنصاره إلى المشاركة في مظاهرات مزمعة في 14 يناير كانون الثاني للاحتجاج على قرارات للرئيس قيس سعيد تمنحه سلطات شبه مطلقة.
وذكر بيان على فيسبوك "تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 يناير". ومن المقرر أن تخرج المظاهرات يوم 14 يناير كانون الثاني الذي كان عيدا للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. لكن سعيد غير تاريخ الاحتفال إلى 17 ديسمبر كانون الأول.
كان سعيد أعلن في سبتمبر أيلول أنه سيحكم بالمراسيم ولن يعمل بأجزاء من الدستور في إطار مساع لتغيير النظام السياسي. والنهضة حزب إسلامي معتدل وهو الأكبر في البرلمان التونسي الذي علقه سعيد في يوليو تموز.
في حديثها لعالم سبوتنيك قالت فاطمة كمون المحللة السياسية والحقوقية إن الدعوة إلى هذه التظاهرة المزمعة في الرابع عشر من يناير كانون الثاني تبنتها العديد من الجمعيات والتيارات السياسية ومواطنون ضد الانقلاب إضافة إلى دعوات ظهرت من تطاوين وبعد ذلك النهضة.