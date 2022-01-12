العاهل السعودي وولي عهده يعزيان أمير قطر

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بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بوفاة عضو الأسرة الحاكمة، محمد بن خالد آل ثاني.
وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن الملك سلمان بعث "برقية عزاء ومواساة" لأمير قطر في وفاة الشيخ محمد.
وقال الملك سلمان في البرقية، حسب الوكالة: "علمنا بنبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني – رحمه الله –.
وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما بعث ولي العهد السعودي برقية مماثلة إلى أمير قطر قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني – رحمه الله –؛ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب"