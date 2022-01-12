بعد أحداث الأزمة الأخيرة قرارات فرنسية سعودية إماراتية في أنشاء صندوق لمساعدة لبنان

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن الإمارات ستنضم إلى صندوق قررت فرنسا والسعودية إنشاءه لمساعدة الشعب اللبناني.
وقال لودريان، أمس الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية (البرلمان)، إنه "خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الخليج في ديسمبر، تمكنا من تجديد هذه الروابط" بين لبنان والدول الخليجية.
وأضاف أن "هذا التطور سيسمح بتأسيس صندوق فرنسي سعودي لمساعدة اللبنانيين ودعمهم، وسيترافق ذلك غدا أو بعد غد بمساهمة الإمارات".
وكانت المملكة العربية السعودية وفرنسا أعلنتا في ديسمبر الماضي عزمهما التعاون في سبيل إعادة توطيد العلاقات بين بيروت والرياض.
ومنذ نهاية أكتوبر، اندلعت أزمة دبلوماسية خطيرة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية بسبب ما وصفته السعودية يومها بـ"هيمنة حزب الله على النظام السياسي" في لبنان.
وبسبب هذا الخلاف استدعت الرياض سفيرها في بيروت، وطردت السفير اللبناني، وحظرت دخول الواردات اللبنانية إليها.
واتخذت ثلاث دول خليجية أخرى، هي البحرين والإمارات والكويت، إجراءات انتقامية مماثلة ضد بيروت، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية الشديدة