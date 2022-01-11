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الإعلان عن محرقة كبيرة للحوثيين انهت حياة أكثر من 300 عنصراً في يوم واحد

الثلاثاء 11 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 59 عملية استهداف ضد عناصر مليشيا الحوثي في مأرب وشبوة خلال 24 ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل 350 عنصرا إرهابيا من الحوثيين.

 

وكشف أنه تم تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال 24 ساعة الماضية، أسفرت العمليات عن مقتل 120 عنصرا إرهابيا وتدمير 14 آلية عسكرية. وأضاف التحالف أنه تم تنفيذ 37 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في شبوة خلال 24 ساعة الماضية، أسفرت العمليات عن مقتل 230 عنصرا إرهابيا وتدمير 25 آلية عسكرية.

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