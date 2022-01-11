معركة مأرب.. الجيش يصل مشارف «أم الريـش» واللواء «بن عزيز رفقة قائد عسكري سعودي» رفيع يصلان خطوط المواجهات وقناة سهيل تبث هذه المشاهد

الثلاثاء 11 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تمكن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في الجبهة الجنوبية أبرزها سائلة معسكر أم ريش التدريبي .

وقال قائد اللواء 107مشاة العميد الركن خالد يسلم، إن قوات الجيش أصبحت على مشارف معسكر أم ريش التدريبي.

ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن العميد يسلم قولة بأن مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات وآليات المليشيا الحوثية الإيرانية على مسرح العمليات العسكرية والقتالية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

ولفت إلى أن الساعات القادمة تحمل بشارات النصر والتمكين التي سيحققها أبطال الجيش والعمالقة، بمساندة المقاومة الشعبية ورجال القبائل.

هذا فيما بثت قناة سهيل الفضائية مساء اليوم مشاهد مصورة تظهر اقتراب قوات الجيش من عقبه ملعا المطله على مديرية حريب. شاهد 👇👇

في السياق اطلع رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزير، اليوم الثلاثاء، على سير العمليات القتالية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، وأوضاع المقاتلين من أبطال الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل.

واستمع رئيس الأركان خلال الزيارة التي رافقه فيها اللواء الركن يوسف الشهراني، قائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي بالداخل اليمني، من قادة الجبهات، إلى شرح عن سير العمليات القتالية في مسرح العمليات.. مشيداً بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش والمقاومة خلال اليومين الماضيين وما ألحقوه من خسائر في صفوف مليشيا إيران الحوثية في العدة والعتاد والأرواح.

وأشاد الفريق بن عزيز، بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها المقاتلين في مختلف جبهات القتال.. مشيداً بالالتفاف الشعبي والجماهيري حول القوات المسلحة في المعركة الوطنية المقدسة.

وأكد قائلاً "إن هذا الموقف الشعبي القوي هو ما سيجعل المعركة مستمرة حتى تطهير البلاد من رجس المليشيا الايرانية الإرهابية".

وأضاف "إن قوات الجيش وألوية العمالقة وأبطال المقاومة ورجال القبائل يحققون انتصارات كبيرة في مختلف جبهات القتال جنوب مارب وغرب شبوة.. مؤكداً أن العمليات العسكرية تسير وفق الخطط المرسومة، وأن المليشيا الحوثية الإيرانية تعيش حالة انهيار كامل.

ولفت "أن الأيام القادمة تحمل الكثير من الأخبار السارة للشعب اليمني".. ومثمنّاً الدعم الكبير والحاسم للأشقاء في قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي له دوراً حاسماً فيما تحقق وما سيتحقق من انتصارات وهزيمة للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة عموماً.

رافق رئيس الأركان خلال الزيارة قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه ورئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة، العميد محمد بن راسية واللواء خالد العرادة مستشار وزير الدفاع وعدد من القيادات العسكرية بوزارة الدفاع.