نائب رئيس الجمهورية  يوجه دعوة لكل أبناء الشعب اليمني بمختلف أطيافهم ومكوناتهم السياسية والمجتمعية  ويبارك إعلان انطلاق عملية

الثلاثاء 11 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أشاد نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح بخطوة إعلان تحالف دعم الشرعية اليوم انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" الهادفة لمؤازرة الشعب اليمني وقواته المسلحة ومقاومته الشعبية في تحرير محافظات الجمهورية من ميليشيا الانقلاب الطائفية الحوثية الإيرانية.

وأكد نائب الرئيس، بأن هذا الإعلان يأتي ضمن الرسائل الأخوية والمواقف النبيلة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويجسد التلاحم العربي في مواجهة المشروع الفارسي والعمل على استعادة الدولة اليمنية وإجهاض مشروع إيران التخريبي في اليمن والمنطقة، ونشر الأمن والاستقرار والسلام في ربوع بلدنا الحبيب، وحماية الهوية اليمنية ضمن حاضنتها العروبية والخليجية.

وأجرى نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى، اتصالين هاتفيين بكل من وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووجههما بمواصلة جهود التحرير ورفع مستوى اليقظة والجاهزية العسكرية لمواكبة الأعمال والمهام العسكرية المرتبطة بالعملية.

واستمع نائب الرئيس، إلى موجز عن سير العمليات العسكرية وأحوال المقاتلين في الجبهات المختلفة وما يسطرونه من بطولات خالدة بدعم ومساندة الأشقاء في التحالف، مشيداً ببسالة الأبطال في قوات الجيش والتحالف وألوية العمالقة وكل الأحرار من رجال القبائل والمقاومة، على ما أحرزوه من انتصارات ساحقة على مليشيات الكهنوت الحوثية الانقلابية الطائفية وداعميها الإيرانيين في جبهات البطولة والعزة بمحافظتي شبوة ومأرب الأبيّتين.

وقال نائب الرئيس: "إذا توحدت وجهة البندقية اليمنية نحو صدر الحوثي، وتشابكت أيدي اليمنيين وتلاحمت صفوفهم، فلن يقف العدو لحظة واحدة في المواجهة، وسيكون مصير مشروع الموت والدمار والإرهاب القادم من إيران ومنفذيه الحوثيين، إلى زوال".

ودعا نائب رئيس الجمهورية كل أبناء الشعب اليمني بمختلف أطيافه وفئاته ومكوناته السياسية والمجتمعية إلى التكاتف والوقوف صفاً واحداً خلف الشرعية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى جوار جهود تحالف دعم الشرعية وجهود أبطال الجيش والمقاومة في التحرير وردع مشروع طهران الخبيث.

وأكد نائب الرئيس، بأن أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم كل المرابطين في ميادين الحرية والكرامة في الساحل الغربي والضالع وتعز وحجة ومأرب وشبوة والبيضاء والجوف وصعدة وكل محافظات اليمن، على ثقة تامة باقتراب موعد النصر وبزوغ شمس الجمهورية وهزيمة مليشيات الانقلاب الرافضة للسلام والمتنصلة عن كل الاتفاقيات والقيم والأخلاق اليمنية.

من جانبهما، أشارا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، إلى الروح القتالية والمعنويات العالية، التي يتحلى بها الأبطال في جبهات الكرامة والحرية، مؤكدان بأن القوات المسلحة ومعها كل الأبطال والأحرار والأشقاء الأوفياء، ماضون في معركة التحرير واستعادة الدولة ودحر مليشيات الانقلاب وإفشال مخططاتها الإرهابية.