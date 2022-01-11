اعتقال قرابة 10 آلاف خلال الاضطرابات الدامية حسب بيان الداخلية

الثلاثاء 11 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس- رويترز

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قالت وزارة الداخلية في كازاخستان اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن اعتقلت 9900 شخص خلال الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي.

وتقول الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط إن المباني الحكومية تعرضت للهجوم في عدة مدن كبرى بعد أن تحولت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار وقود السيارات إلى أعمال عنف بعد أن كانت سلمية في بادئ الأمر.

وقال الرئيس قاسم جومارت توكاييف إن من بين المهاجمين مسلحون إسلاميون من دول آسيا الوسطى وأفغانستان وكذلك الشرق الأوسط.