مأرب : اجتماع يقر اعتماد آلية عمل جديدة لتنظيم حركة النقل بالمحافظة

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ناقش اجتماع موسع عقد، اليوم، بمحافظة مأرب لعدد من المكاتب التنفيذية، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، آلية عمل جديدة لتنظيم حركة النقل وتنظيم الفرز والخدمات المرتبطة بها في المحافظة .
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام شرطة المحافظة وقائد الشرطة العسكرية ومدراء مكتب النقل وصندوق النظافة والتحسين والمؤسسة الاقتصادية ومندوبي الفرز في المحافظة، الصعوبات والتحديات التي تواجه حركة السير و النقل في مدينة مأرب وما تسببه من اختناقات مرورية كبيرة في شوارع المدينة والحلول المقترحة لمعالجتها.
وأقر المجتمعون اعتماد آلية عمل جديدة تنظم حركة نقل المسافرين والبضائع من وإلى المحافظة و تخصيص مواقع جديدة كفرز بديلة لباصات النقل الكبيرة والمتوسطة القادمة من خارج المحافظة في حوش المؤسسة الاقتصادية في مدينة مأرب بما يسهم في تخفيف الازدحامات الشديدة ويحد من الاختناقات المرورية في شوارع المدينة.. مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مكتب النقل وكافة المكاتب المعنية لتنفيذ هذه الآلية وضبط المخالفين.