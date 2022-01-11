نائب رئيس الجمهورية يوجه دعوة لكل أبناء الشعب اليمني بمختلف أطيافهم ومكوناتهم السياسية والمجتمعية ويبارك إعلان انطلاق عملية اعتقال قرابة 10 آلاف خلال الاضطرابات الدامية حسب بيان الداخلية مفاجأة.. اتفاق مبدئي لانتقال نجم ريال مدريد إلى برشلونة مفاجأة.. اتفاق مبدئي لانتقال نجم ريال مدريد إلى برشلونة مأرب : اجتماع يقر اعتماد آلية عمل جديدة لتنظيم حركة النقل بالمحافظة أول فندق خمسة نجوم للإبل بالسعودية.. تفاصيل ومميزات ”التحالف“ يعلن بدء عملية ”حرية اليمن السعيد“ بكافة المحاور والجبهات صراع متصاعد بين دولتين كبيرتين عنوانه «5G و 6G» ماذا قال سلطان عمان في الذكرى الثانية لتوليه الحكم؟ كورونا يربك العالم مجددا وخبير عالمي يطالب بـ «احترام الفيروس»
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأول فندق للإبل في المملكة العربية السعودية، يشرح تفاصيل ومميزات وخدمات هذا الفندق الأول من نوعه في العالم.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره نادي الإبل السعودي، معلقا عليه بالقول: "تطمن".. الفندق الأول من نوعه في العالم، بـ 120 غرفة فندقية للإبل".
وكشف التقرير المصور أن "الفندق وعبر غرفه الـ120، يقدم كافة الخدمات الفندقية، ويخدم في هذا الفندق أكثر من 50 شخصا، ما بين خدمة الغرف والعناية والاهتمام والحماية أيضا".
وأضاف التقرير أن "الفندق "تطمن" هو الأول من نوعه على مستوى العالم يقدم وجبات، ويقدم خدمات العناية بالإبل والاهتمام بها، حتى بالشكل والمظهر العام لها، وحتى الحليب يقدم ساخنا".
وفي إطار الحديث عن عملية الدفع، أشار التقرير إلى أنها تتم "بالليلة، وتكلف 400 ريال سعودي ( نحو 106 دولارات)، الفندق يعتبر 5 نجوم في هذا المجال، حتى تنظيف الغرف وتدفئة الغرف، والخروج (check out) الساعة 12 ظهرا، ما لم تجدد الإقامة".