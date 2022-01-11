”التحالف“ يعلن بدء عملية ”حرية اليمن السعيد“ بكافة المحاور والجبهات

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أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي، الثلاثاء 11 يناير/كانون الأول، انطلاق عملية عسكرية على مختلف المحاور والجبهات "عملية حرية اليمن السعيد" اليوم.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، ان العملية ستكون على مستوى كافة المحاور والجبهات، إضافة الى ان العملية ستنقل اليمن إلى النماء والازدهار ليصبح في المصفوفة الخليجية.
واشاد المالكي بتضحيات الوية العمالقة والجيش الوطني وكافة أبناء شبوة الذين ضحوا في هذه المحافظة لتحريرها من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
ولفت المالكي إلى أن التحالف والشرعية اليمنية يبحثون عن السلام لكن مليشيات الحوثي اختارت خيار الحرب.
بدوره أعلن محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي تحرير المحافظة بشكل كامل من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وكانت شبوة شهدت خلال الأيام الماضية معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في مديريات عسيلان وعين وبيحان.