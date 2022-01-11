ماذا قال سلطان عمان في الذكرى الثانية لتوليه الحكم؟

الثلاثاء 11 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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شدد سلطان عُمان هيثم بن طارق على تعامل السلطنة مع عدد من التحديات في البلاد بحكمة وصبر، بالتزامن مع الذكرى الثانية لتوليه الحكم.

وأكد العمل على الاهتمام بالشباب واشراكهم في بناء الوطن، واسهاماتهم الفاعلة في مسيرة البلاد.

كما شدد سلطان عمان على أهمية ما أنجز في ملف التوظيف، رغم صعوبة المرحلة.

وتطرق إلى توفير فرص عمل للمواطنين المؤهلين من أجل الانخراط في سوق العمل، وتتقديم الدعم والحوافز للمؤسسات الصغيرة والناشئة.

إلى ذلك، أكد أن الاستثمار المحلي مهم جداً، مشددا في الوقت عينه على التطلع لكي تكون البلاد وجهة للاستثمار الدولي أيضاً.

و أشار إلى أهمية الأجهزة الأمنية ودورها في الدفاع عن الوطن والبلاد.

أما حول التغيرات المناخية التي تعرضت لها البلاد، قبل أشهر، فأعلن عن توجيه الحكومة بالاسراع في دعم منظومة الانذار المناخي المبكر.

يذكر أن السلطنة كانت تعرضت في أكتوبر العام الماضي (2021) لتداعيات عاصفة شاهين التي خلفت العديد من الأضرار المادية وأدت إلى سيول وفيضانات في الشوارع. كما لقي 12 شخصاً حتفهم، وفق أرقام رسمية صدرت حينها. ما دفع السلطات حينها إلى إنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة للتعامل مع ما خلفته الحالة المدارية.

كما أقرت العام الماضي أيضا سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التحفيزية بهدف دعم النمو في البلاد.