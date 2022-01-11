عاجل: أول انتصارات الجيش والعمالقة جنوب مأرب.. القوات تتقدم باتجاه مدينة حريب وتشن هجوما من 3 اتجاهات

الثلاثاء 11 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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أفادت مصادر عسكرية ومحلية،اليوم الثلاثاء،بأن قوات الجيش والعمالقة تقدمت باتجاه مدينة حريب وحررت عدة مناطق، وسط انباء عن تمكنها من السيطرة على مقر إدارة أمن المديرية الواقعة جنوب مأرب.

وتحركت قوات الجيش والعمالقة بعد استكمال تحرير مديريات شبوة الى المديريات المجاورة في محافظتي مأرب والبيضاء.

واستطاعت القوات الحكومية اليوم من التقدم نحو مدينة حريب جنوب مارب من ثلاث اتجاهات.

وتسعى لقطع الإمداد على مليشيات الحوثي، بين عقبة ملعا ومدينة حريب.

وذكر مصدر محلي لمأرب برس ان الجيش والعمالقة سيطروا على جبال كحلان ولصاد واجزاء من جبال الحشفاء في حريب وتواصل التقدم،وسط معارك لا تزال مستمرة وتحليق لطيران التحالف.

بدورها أعلنت ألوية العمالقة اليوم الثلاثاء السيطرة على مناطق واسعة في مديرية حريب بمأرب.

وأكدت على حسابها في تويتر سقوط خسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي. دون مزيد من التفاصيل.

وتقع حريب مارب بالجوار مع مديرية عين التابعة لمحافظة شبوة، وهي اخر مديريات شبوة التي كان الحوثيين يتواجدون فيها قبل اندحارهم.