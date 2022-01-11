أول لقاء يجمع قيادي حوثي بمسئول ايراني كبير

الثلاثاء 11 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-الأناضول

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شهدت سلطنة عمان، الإثنين، مباحثات إيرانية حوثية حول تطورات أزمة اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن "رئيس فريق المفاوضين في الجماعة محمد عبدالسلام، التقى في العاصمة العمانية مسقط وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (الذي زار مسقط الإثنين)".

فيما قال عبدالسلام عبر حسابه على تويتر إنه " بحث مع وزير الخارجية الإيراني التصعيد العسكري على اليمن والوضع الإنساني والسياسي".

وأضاف عبدالسلام الذي يشغل أيضا الناطق الرسمي للحوثيين أنه "تم أيضا مناقشة الشأن الإقليمي والدولي ومآلاته على المنطقة والإقليم".

ولفت عبدالسلام إلى أن" هذا هو أول لقاء يجمعه مع عبد اللهيان منذ تعيينه وزيرا للخارجية( في أغسطس /آب الماضي)"، دون تفاصيل أخرى.

وتحظى سلطنة عمان بعلاقات جيدة مع مختلف أطراف النزاع اليمني، ما جعل المجتمع الدولي والمحلي يعول عليها كثيرا في التوسط لحل أزمة البلاد، وفق مراقبين.