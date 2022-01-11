”الانتقالي الجنوبي“ يهدد محافظ حضرموت بالرحيل ويتوعده بالمحاكمة

الثلاثاء 11 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دعا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، محافظ حضرموت فرج البحسني، إلى الرحيل، متوعدًا إياه بالمحاكمة الدولية؛ ردًا على رفضه السماح بإنشاء معسكرات تابعة لهم خارج إطار مؤسسات الدولة.

جاء ذلك على لسان محافظ حضرموت السابق ورئيس ما يُسمى بالجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، أحمد سعيد بن بريك، في تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر".

وخاطب بن بريك، في تغريدته المحافظ البحسني بالقول: "إحفظ ماء وجهك، وارحل بكرامة يابحسني، ولا نرضي عليك أن تكون كبش فداء يتم سحبك إلى محكمة لاهاي، بدل الهوامير الكبيرة". حسب وصفه.

يأتي هذا التصعيد من قبل الانتقالي الإماراتي، ضد المحافظ البحسني؛ بعد رفضه السماح بإنشاء معسكرات خارج إطار المؤسسات العسكرية والأمنية، مؤكدًا عدم السماح بذلك.

وجاءت تصريحات محافظ حضرموت برفض السماح بإنشاء معسكرات خارج إطار الدولة، ردًا إعلان زعيم قبلي موالٍ للإمارات اعتزامه فتح معسكر لأبناء وادي حضرموت لاستقطاب مقاتلين خارج إطار الدولة.

وكان محافظ حضرموت قد أعلن الجمعة الماضية حالة الطوارئ في المحافظة، ودعا الأجهزة الأمنية إلى رفع حالة التأهب القصوى ضد المخاطر والتهديدات التي تواجه المحافظة.

يشار إلى أن المحافظ البحسني كان قد أكد في ديسمبر الماضي، أن "حضرموت لن تكون إلا موحدة أرضا وإنسانا، وأن الأصوات النشاز تم إيقافها"، في اشارة إلى دعوات الانتقالي المطالبة بالانفصال.