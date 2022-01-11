مفاجأة لن تصدقها نزلات البرد قد توفر مناعة ضد كورونا

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قالت دراسة علمية جديدة إن إصابة الأشخاص بنزلات البرد قد تمنحهم بعض الحماية ضد فيروس كورونا.
وبحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي" BBC البريطانية، فقد أجريت الدراسة بواسطة فريق من العلماء في "جامعة إمبريال كوليدج لندن"، حيث أراد الباحثون أن يفهموا بشكل أفضل سبب إصابة بعض الأشخاص بكورونا، بعد تعرضهم للفيروس مباشرة، في حين أن هذا الأمر لا يحدث مع البعض الآخر.
وركز الباحثون في دراستهم على جزء مهم من جهاز المناعة في الجسم، وهي الخلايا التائية. تعبيرية وتقتل الخلايا التائية أي خلايا مصابة بتهديد معين، على سبيل المثال، فيروس البرد.
وبمجرد زوال البرد، تظل بعض الخلايا التائية في الجسم في صورة "بنك ذاكرة مناعي" يوفر حماية للجسم من الإصابة مرة أخرى بالفيروس نفسه لفترة. وقد شملت الدراسة 52 شخصاً لم يتم تطعيمهم ضد كورونا، ولكنهم عاشوا في المكان نفسه مع أشخاص ثبتت إصابتهم بكورونا.
وخلال فترة الدراسة، التي استمرت 28 يوماً، أصيب عدد من المشاركين بالعدوى، في حين أن البعض الآخر لم يصب بها، رغم كونهم مخالطين لأشخاص مصابين. ووجد فريق الدراسة أن ثلث الأشخاص الذين لم يصابوا بكورونا لديهم مستويات عالية من الخلايا التائية في دمائهم، التي تكونت إثر إصابتهم بنزلة برد قبل إعداد الدراسة بفترة قصيرة. فيروس كورونا فيروس كورونا خبير بريطاني يسير عكس الاتجاه: "أوقفوا اللقاحات وتعايشوا مع كورونا" فيروس كورونا فيروس كورونا عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين!
وأوضح الباحثون أن باقي الأشخاص الذين لم يصابوا بكورونا كانوا محميين بفضل مجموعة من العوامل، مثل التهوية الجيدة للمنزل، والتعقيم المستمر.
وأكد الفريق أن هذه النتائج لا تعني أن أي شخص أصيب بنزلة برد مؤخراً محمي من كورونا،