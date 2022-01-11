زوجة الإعلامي الشهير وائل الإبراشي تفجر مفاجأة غير متوقعهة حول وفاته

الثلاثاء 11 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 669

كشفت زوجة الاعلامي الراحل وائل الابراشي عن تفاصيل صادمة وكارثية عن آخر أيام زوجها في المستشفى، بعد اصابته بفيروس كورونا .

وقالت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي أن كورونا بريئة من وفاته، مؤكدة أن سبب الوفاة خطأ طبيا، وليس بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وتابعت: "وائل مماتش بكورونا، السبب الرئيسي كان اصابته بتليف في الرئة بسبب مضاعفات الفيروس، وكان في نيته يقاضي كل الاطباء اللي أهملوا فيه، بعد أن يتعافى