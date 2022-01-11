زوجة الإعلامي الشهير وائل الإبراشي تفجر مفاجأة غير متوقعهة حول وفاته

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كشفت زوجة الاعلامي الراحل وائل الابراشي عن تفاصيل صادمة وكارثية عن آخر أيام زوجها في المستشفى، بعد اصابته بفيروس كورونا .
وقالت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي أن كورونا بريئة من وفاته، مؤكدة أن سبب الوفاة خطأ طبيا، وليس بسبب اصابته بفيروس كورونا.
وتابعت: "وائل مماتش بكورونا، السبب الرئيسي كان اصابته بتليف في الرئة بسبب مضاعفات الفيروس، وكان في نيته يقاضي كل الاطباء اللي أهملوا فيه، بعد أن يتعافى