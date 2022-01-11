قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا تتصدرها الولايات المتحدة زوجة الإعلامي الشهير وائل الإبراشي تفجر مفاجأة غير متوقعهة حول وفاته صدور أول حكم تشهير في تاريخ السعودية ضد متحرش جنسيا تعرف على أفضل منتخب عربي لعام 2021 في تطورات غير مسبوقة وزير الخارجية الإيراني يزور دولة خليجية أخرى بعد عمان مرجعية قبائل حضرموت تعقد اجتماعاً استثنائياً وتصدر بياناً هاما الرئيس «هـادي» يُبارك تطهير شبوة من فلول طهران ويؤكد :تحرير بيحان على طريق تحرير اليمن كاملاً من الميليشيات الجيش يجتث المليشيات من شبوة ويخنقها جنوبي مأرب مسؤول إمارتي يؤكد مقتل «عبد الملك الحوثي»ويوجه رسالة حرب للمليشيات :سلموا تسلموا مأرب.. مباحثات ”يمنية ـ سعودية“ حول سير العمليات القتالية وآليات التنسيق والتعاون في المعركة المشتركة
قضت محكمة سعودية بالتشهير باسم مدان بقضية تحرش جنسي، في أول إجراء قضائي من نوعه في تاريخ المملكة التي أقرت العام الماضي قانونا يسمح بالتشهير بالمدانين بهذه القضايا.
وأفادت صحيفة "سبق" بأن المحكمة الجزائية في المدينة المنورة قضت بالسجن والغرامة للمواطن ياسر مسلم محمد العروي بسبب تحرشه بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها، وذلك بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال ونشر عقوبته.
وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن محاكم المملكة بدأت رسميا تطبيق عقوبة التشهير بالمتحرشين بذكر اسم المتحرش رباعيا، مع نشر العقوبة المقررة شرعا عبر وسائل الإعلام.
وأقرت الحكومة السعودية في يناير الماضي، تعديلا جديدا على نظام مكافحة التحرش، تضمن إضافة فقرة إلى النظام، تنص على أنه يجوز نشر تفاصيل الحكم القطعي ضد المتحرش في وسائل الإعلام