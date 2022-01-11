قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا تتصدرها الولايات المتحدة زوجة الإعلامي الشهير وائل الإبراشي تفجر مفاجأة غير متوقعهة حول وفاته صدور أول حكم تشهير في تاريخ السعودية ضد متحرش جنسيا تعرف على أفضل منتخب عربي لعام 2021 في تطورات غير مسبوقة وزير الخارجية الإيراني يزور دولة خليجية أخرى بعد عمان مرجعية قبائل حضرموت تعقد اجتماعاً استثنائياً وتصدر بياناً هاما الرئيس «هـادي» يُبارك تطهير شبوة من فلول طهران ويؤكد :تحرير بيحان على طريق تحرير اليمن كاملاً من الميليشيات الجيش يجتث المليشيات من شبوة ويخنقها جنوبي مأرب مسؤول إمارتي يؤكد مقتل «عبد الملك الحوثي»ويوجه رسالة حرب للمليشيات :سلموا تسلموا مأرب.. مباحثات ”يمنية ـ سعودية“ حول سير العمليات القتالية وآليات التنسيق والتعاون في المعركة المشتركة
فاز المنتخب الجزائري بالمركز الأول في التصويت الذي أجرته RT لاختيار المنتخب العربي الأفضل في العام 2021.
وجاء منتخب "محاربي الصحراء" في المركز الأول بعد أن جمع 72.1 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق شاسع عن أقرب مطارديه المنتخب المغربي الذي حل ثانيا بعد أن صوت له 8.8 بالمئة من المصوتين، وفي المركز الثالث جاء المنتخب المصري بـ4.3 بالمئة من الأصوات.
يذكر أن المنتخب الجزائري توج مؤخرا بكأس النسخة العاشرة من بطولة "كأس العرب" التي استضافتها قطر بفوزه في المباراة النهائية على نظيره التونسي بهدفين نظيفين، كما يعتبر من أبرز المرشحين للفوز بكأس النسخة الـ33 من بطولة أمم إفريقيا التي انطلقت أمس الأحد في الكاميرون، حيث يطمح في المحافظة على لقب البطولة القارية التي رفع كأسها عام 2019 في النسخة التي استضافتها مصر