مرجعية قبائل حضرموت تعقد اجتماعاً استثنائياً وتصدر بياناً هاما

الثلاثاء 11 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عقدت مرجعية قبائل حضرموت اليوم الاثنين اجتماعا طارئا ترأسه رئيس المرجعية الشيخ/عبدالله صالح الكثيري و ضم أعضاء الرئاسة والأمانة العامة ، وذلك لمناقشة تداعيات الأحداث المتسارعة التي تشهدها محافظة حضرموت .

واعلنت المرجعية في بيان اجتماعها اطلع عليه "مأرب برس" تأييدها للتصريحات الاخيرة لمحافظ محافظة حضرموت ـ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني , والتي رفض فيها اي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية.

واعتبرت المرجعية في البيان بأن أي تسوية أو قرارات وتعيينات لم تكن شريكه فيها لا تعنيها من قريب أو من بعيد.

فيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

_ بـيـان _

الحمدلله , والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله , وبعد:

انطلاقا من قوله تعالى : *(والعصر *إن الإنسان لفي خسر * إلا الّذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) صدق الله العظيم ..*

*فقد وقفت مرجعية قبائل حضرموت في الاجتماع المنعقد بمقر المرجعية بمدينة سيئون صباح اليوم الاثنين الموافق10 يناير 2022م , أمام مجمل الأوضاع والتحديات التي تشهدها محافظة حضرموت , حيث أكد المجتمعون على أهمية وحدة الصف الحضرمي وتوحيد الجهود نحو تحقيق كافة المطالب الحضرمية المشروعة عبر الطرق السلمية التي تنأى بالمحافظة عن أي صراع سياسي أو طائفي , وخرج المجتمعون بالآتي:*

*أولا: تؤكد مرجعية قبائل حضرموت على تأييدها الثابت للمطالب الحقوقية المشروعة لأبناء حضرموت , والتي سبق وأن طالبت بها المرجعية في جميع المحافل والمناسبات.*

*ثانيا: تؤيد المرجعية تصريحات محافظ محافظة حضرموت ـ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني , والتي رفض فيها أي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية.*

*ثالثا: تؤكد المرجعية مساندتها لقوات النخبة الحضرمية وكافة المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية بالمحافظة لحفظ أمن واستقرار حضرموت مع تمكين أبنائها أمنيا وعسكريا وسياسيا.*

*رابعا: تعلن المرجعية بأن أي تسوية أو قرارات وتعيينات لم نكن شريكين فيها لا تعنينا من قريب أو من بعيد.*

*خامسا: تشدد المرجعية على ضرورة أن تنال حضرموت حقوقها كاملة غير منقوصة وفي مقدمتها تفعيل إقليم حضرموت بكامل الصلاحيات , والإسراع بتجنيد 3000جندي حسب توجيهات رئيس الجمهورية ، ونطالب بتجنيد 30ألف مجند من أبناء حضرموت لتغطية النقص في قطاعي الأمن والجيش.*

*سادسا: يطالب المجتمعون السلطات المحلية بالمحافظة بضرورة مراقبة أسعار الصرف والمواد الغذائية خصوصا مع تعافي الريال اليمني واتخاذ العقوبات النافذة لكافة المتلاعبين بقوت المواطنين.*

مرجعية قبائل حضرموت

سيئون ـ الاثنين 10 يناير 2022م