الرئيس «هـادي» يُبارك تطهير شبوة من فلول طهران ويؤكد :تحرير بيحان على طريق تحرير اليمن كاملاً من الميليشيات الجيش يجتث المليشيات من شبوة ويخنقها جنوبي مأرب مسؤول إمارتي يؤكد مقتل «عبد الملك الحوثي»ويوجه رسالة حرب للمليشيات :سلموا تسلموا مأرب.. مباحثات ”يمنية ـ سعودية“ حول سير العمليات القتالية وآليات التنسيق والتعاون في المعركة المشتركة عاجل.. ”العمالقة“ تعلن بيان النصر وهزيمة الحوثي بـ”شبوة“ تغير المعادلة والانكسار المذل.. هل أخطأت مليشيا الحوثي الحساب عندما اتجهت نحو مأرب؟ الصحفي عبدالخالق عمران يرثي والده بقصيدة حزينة تم تهريبها من غياهب سجون الحوثي مندوبة الإمارات العربية المتحدة إلى الأمم المتحدة توجه طلبا للمليشيات الحوثية عبر مجلس الأمن تحذير هام من رسائل مزيفة خبيثة عبر واتساب سور الصين العظيم يتعرض للانهيار في أجزاء منه
بارك رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم، تحرير مديريات بيحان (عسيلان - بيحان - عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية.
وخلال اتصال هاتفي مع محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي هنأ الرئيس محافظ شبوة ومن خلاله إلى أبناء المحافظة واليمن عموماً بتحرير مديريات بيحان (عسيلان - بيحان - عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية وذلك على طريق تحرير اليمن كاملاً من هذه الفئة المتمردة.. مشيداً بالبطولات التي سطرها أبطال العمالقة والمقاومة والجيش والتضحيات الجسيمة التي قدموها لتحقيق هذا الإنتصار الكبير والتفاف ابناء محافظة شبوه مع هذه الجهود لتخليص محافظتهم من الميليشيات الحوثية.
وثمن الرئيس دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لعملية تحرير بيحان.. مؤكداً تقدير اليمنيين وقياداته الشرعية لهذا الدعم في سبيل استعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من مخططات المشروع الإيراني وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.
واستمع رئيس الجمهورية من محافظ شبوة إلى شرح حول جهود السلطة المحلية لتفعيل العمل التنفيذي وتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات.. مؤكداً في الوقت نفسه دعمه المستمر لبناء وتطوير المحافظة وأجهزتها المختلفة.
من جانبه عبر محافظ شبوة عن تقديره وامتنانه لإهتمام ورعاية ودعم القيادة السياسية للمحافظة
مستعرضاً عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.