الرئيس «هـادي» يُبارك تطهير شبوة من فلول طهران ويؤكد :تحرير بيحان على طريق تحرير اليمن كاملاً من الميليشيات

الإثنين 10 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بارك رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم، تحرير مديريات بيحان (عسيلان - بيحان - عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

وخلال اتصال هاتفي مع محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي هنأ الرئيس محافظ شبوة ومن خلاله إلى أبناء المحافظة واليمن عموماً بتحرير مديريات بيحان (عسيلان - بيحان - عين) من سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية وذلك على طريق تحرير اليمن كاملاً من هذه الفئة المتمردة.. مشيداً بالبطولات التي سطرها أبطال العمالقة والمقاومة والجيش والتضحيات الجسيمة التي قدموها لتحقيق هذا الإنتصار الكبير والتفاف ابناء محافظة شبوه مع هذه الجهود لتخليص محافظتهم من الميليشيات الحوثية.

وثمن الرئيس دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لعملية تحرير بيحان.. مؤكداً تقدير اليمنيين وقياداته الشرعية لهذا الدعم في سبيل استعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من مخططات المشروع الإيراني وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

واستمع رئيس الجمهورية من محافظ شبوة إلى شرح حول جهود السلطة المحلية لتفعيل العمل التنفيذي وتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات.. مؤكداً في الوقت نفسه دعمه المستمر لبناء وتطوير المحافظة وأجهزتها المختلفة.

من جانبه عبر محافظ شبوة عن تقديره وامتنانه لإهتمام ورعاية ودعم القيادة السياسية للمحافظة

مستعرضاً عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.