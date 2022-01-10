الجيش يجتث المليشيات من شبوة ويخنقها جنوبي مأرب

الإثنين 10 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تمكنت قوات الجيش الوطني والعمالقة والمقاومة اليوم الإثنين من تحرير جميع مديريات محافظة شبوة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد “المركز الإعلامي للقوات المسلحة” أن قوات الجيش والعمالقة تمكنت من تحرير منطقة عكد المجبجب ومعسكر اللواء 153 مشاة ومنطقة نجد مرقد الاستراتيجية بمديرية عين غربي شبوة.

في غضون ذلك، تواصلت المعارك في عدد من المواقع أطراف مديرية حريب جنوبي محافظة مأرب، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات مليشيا إيران الحوثية وكبدتها خسائر كبيرة.

إلى ذلك.. اختتمت فعاليات ملتقى علماء ودعاة اليمن ” اليمن والسعودية في مواجهة الإرهاب والتطرف الحوثي الإيراني الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، اليوم الاثنين؛ برعاية وحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ محمد عيضة شبيبة وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة.

وأدان البيان الختامي الصادر عن الملتقى الانتهاكات الحوثية المتكررة على المدنيين والأعيان المدنية، واستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة في استهداف المدن اليمنية والسعودية، والعمليات الإرهابية التي تستهدف السفن والممرات البحرية، وكافة الإرهاب الذي يمارس ضد الشعب اليمني.

كما أشادوا بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكافة المكونات العسكرية التي تقدم بطولات تاريخية في سبيل الدفاع عن اليمن.