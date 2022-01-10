الرئيس «هـادي» يُبارك تطهير شبوة من فلول طهران ويؤكد :تحرير بيحان على طريق تحرير اليمن كاملاً من الميليشيات الجيش يجتث المليشيات من شبوة ويخنقها جنوبي مأرب مسؤول إمارتي يؤكد مقتل «عبد الملك الحوثي»ويوجه رسالة حرب للمليشيات :سلموا تسلموا مأرب.. مباحثات ”يمنية ـ سعودية“ حول سير العمليات القتالية وآليات التنسيق والتعاون في المعركة المشتركة عاجل.. ”العمالقة“ تعلن بيان النصر وهزيمة الحوثي بـ”شبوة“ تغير المعادلة والانكسار المذل.. هل أخطأت مليشيا الحوثي الحساب عندما اتجهت نحو مأرب؟ الصحفي عبدالخالق عمران يرثي والده بقصيدة حزينة تم تهريبها من غياهب سجون الحوثي مندوبة الإمارات العربية المتحدة إلى الأمم المتحدة توجه طلبا للمليشيات الحوثية عبر مجلس الأمن تحذير هام من رسائل مزيفة خبيثة عبر واتساب سور الصين العظيم يتعرض للانهيار في أجزاء منه
تمكنت قوات الجيش الوطني والعمالقة والمقاومة اليوم الإثنين من تحرير جميع مديريات محافظة شبوة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأكد “المركز الإعلامي للقوات المسلحة” أن قوات الجيش والعمالقة تمكنت من تحرير منطقة عكد المجبجب ومعسكر اللواء 153 مشاة ومنطقة نجد مرقد الاستراتيجية بمديرية عين غربي شبوة.
في غضون ذلك، تواصلت المعارك في عدد من المواقع أطراف مديرية حريب جنوبي محافظة مأرب، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات مليشيا إيران الحوثية وكبدتها خسائر كبيرة.
إلى ذلك.. اختتمت فعاليات ملتقى علماء ودعاة اليمن ” اليمن والسعودية في مواجهة الإرهاب والتطرف الحوثي الإيراني الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، اليوم الاثنين؛ برعاية وحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ محمد عيضة شبيبة وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة.
وأدان البيان الختامي الصادر عن الملتقى الانتهاكات الحوثية المتكررة على المدنيين والأعيان المدنية، واستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة في استهداف المدن اليمنية والسعودية، والعمليات الإرهابية التي تستهدف السفن والممرات البحرية، وكافة الإرهاب الذي يمارس ضد الشعب اليمني.
كما أشادوا بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكافة المكونات العسكرية التي تقدم بطولات تاريخية في سبيل الدفاع عن اليمن.