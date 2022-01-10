مسؤول إمارتي يؤكد مقتل «عبد الملك الحوثي»ويوجه رسالة حرب للمليشيات :سلموا تسلموا

الإثنين 10 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد نائب مدير شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان، اليوم الاثنين مقتل زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، متحديًا أن يظهر للإعلام لينفي نبأ مقتله.

وترددت أنباء عن مقتل زعيم الحوثيين، حسبما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن مؤخرًا.

وكتب الفريق ضاحي خلفان عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” :” أتحدى أن يخرج عبدالملك الحوثي للإعلام”.

وأضاف “خلفان” :” نصيحة للحوثيين.. سلموا تسلموا.. القادمون إليكم ايها الحوثيون رجال لا يهابون الموت”.

وتابع :” النفس الطويل أرهق الحوثي وجماعته…ظنوا ان الملل سيصيب التحالف والقوات الوطنية”.

وأكمل :” لو أن الحوثي ذكيا لكان من الممكن ان يطالب بالمشاركة السياسية بدلا من محاولة الاستفراد بها..لكنه ثور”.

وبحسب ما تم تداوله فإن عدم ظهور عبدالملك الحوثي ومهدي المشاط خلال الفترة السابقة يؤيد الأنباء المتواترة من داخل اليمن عن موتهما.

وتتردد الأنباء عن تعيين صادق الأشرفي خلفاً لعبد الملك من قِبَل قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني بعد لقائه به مؤخراً في طهران، وسيحل محمد الحوثي خلفاً للمشاط.

وقال أحد المغردين اليمنيين :” ثبت مقتل زعيم مليشيا إيران عبدالملك الحوثي و مهدي المشاط وآخرين.. وحل صادق الأشرفي محل عبد الملك، وحل محمد الحوثي محل المشاط.