الحوثي يلفظ أنفاسه.. إجتماع استثنائي لقادة قوات «الشرعية» مع قائد قوات الدعم والاسناد «السعودي» وهذا ما تعهد به الاخير لحسم المعركة

الإثنين 10 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم الاثنين بمأرب مع قائد قوات الدعم والاسناد السعودي للقوات اليمنية اللواء الركن يوسف الشهراني، سير العمليات القتالية على امتداد مسرح العملياتي، بحضور محافظ مارب اللواء سلطان العرادة ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز.

وركز اللقاء على آليات التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في المعركة المشتركة ضد مليشيات الحوثي الإيرانية، والانتصارات الكبيرة التي تحققها قوات الجيش وألوية العمالقة بمساندة في التحالف في جبهات محافظتي شبوة ومأرب.

وجدّد وزير الدفاع الشكر والعرفان لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المعركة العروبية للدفاع عن الأمن القومي المشترك ضد المخططات التوسعية الفارسية حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

منوهاً بالدعم والإسناد الكبير الذي تقدمه قوات التحالف للشعب اليمني وقيادته الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، وما يقدمونه من الدعم اللوجيستي والإسناد الجوي للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية الذي كان له الأثر الأساسي في إفشال مخططات المليشيات وتدمير قدراتها.

وبارك القادة الانتصارات والتقدمات التي يحرزها أبطال الجيش والمقاومة وألوية العمالقة في شبوة والبيضاء.. منوهين بالالتفاف الوطني والعروبي في هذه المواجهة الوجودية للتصدي للتهديدات المتربصة بالأمن القومي وأطماع فرض الهيمنة على المنطقة.

من جهته أكد قائد قوات الدعم والاسناد السعودي اللواء الركن يوسف الشهراني وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وقواته المسلحة حتى تحقيق النصر واستعادة دولته وأمنه واستقراره.. مضيفاً أن القوات المشتركة لن تدخر جهدا في اسناد الجيش والمقاومة وتقديم الدعم العسكري واللوجيستي والاسناد الجوي للمقاتلين في مختلف الجبهات.