مأرب.. مباحثات ”يمنية ـ سعودية“ حول سير العمليات القتالية وآليات التنسيق والتعاون في المعركة المشتركة

الإثنين 10 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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ناقش وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، الإثنين، مع قائد قوات الدعم والاسناد السعودي للقوات اليمنية اللواء الركن يوسف الشهراني، سير العمليات القتالية على امتداد مسرح العملياتي، بحضور محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز.



وقالت وزارة الدفاع، إن "اللقاء على آليات التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في المعركة المشتركة ضد مليشيات الحوثي الإيرانية، والانتصارات الكبيرة التي تحققها قوات الجيش وألوية العمالقة بمساندة في التحالف في جبهات محافظتي شبوة ومأرب".



وفي اللقاء جدّد المقدشي، الشكر والعرفان لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المعركة العروبية للدفاع عن الأمن القومي المشترك ضد المخططات التوسعية الفارسية.



كما نوه بالدعم والإسناد الكبير الذي تقدمه قوات التحالف للشعب اليمني وقيادته الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، وما يقدمونه من الدعم اللوجيستي والإسناد الجوي للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية الذي كان له الأثر الأساسي في إفشال مخططات المليشيات وتدمير قدراتها.



وبارك القادة الانتصارات والتقدمات التي يحرزها أبطال الجيش والمقاومة وألوية العمالقة في شبوة والبيضاء، منوهين بالالتفاف الوطني والعروبي في هذه المواجهة الوجودية للتصدي للتهديدات المتربصة بالأمن القومي وأطماع فرض الهيمنة على المنطقة.



من جهته أكد الشهراني وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وقواته المسلحة حتى تحقيق النصر واستعادة دولته وأمنه واستقراره، مضيفا، أن "القوات المشتركة لن تدخر جهدا في اسناد الجيش والمقاومة وتقديم الدعم العسكري واللوجيستي والاسناد الجوي للمقاتلين في مختلف الجبهات".