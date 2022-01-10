عاجل.. ”العمالقة“ تعلن بيان النصر وهزيمة الحوثي بـ”شبوة“

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أعلنت قيادة قوات ألوية العمالقة، مساء اليوم الاثنين استكمال تحرير جميع مديريات محافظة شبوة من مليشيات الحوثي الإرهابية.
وذكرت ألوية العمالقة في بيان اطلع علية محرر مأرب برس بان قواتها استكملت اليوم تحرير مديرية العين آخر مديريات محافظة شبوة من فلول الحوثي.
وأضاف البيان أنه "بذلك تم تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل".
وتابع: "إن الفضل والمِنّة لله تعالى وحده؛ ونشكر أبطال ألوية العمالقة على جَلَدِهم وتضحياتهم ونشكر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة".