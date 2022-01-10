تحذير هام من رسائل مزيفة خبيثة عبر واتساب

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حذرت تقارير، من رسائل مزيفة عبر تطبيق واتساب تعد بمكافأة نقدية مقابل المشاركة في الاستطلاعات أو تضمين الروابط الخبيثة التي تنقل المستخدمين إلى مواقع ويب غير موثوق بها.
وقال فريق WABetainfo الموثوق به دائما، أنه غالبا ما تبدأ الدردشة برسالة بسيطة تقول، “آسف، من أنت؟ وجدتك في سجل العناوين الخاص بي”، وإذا حصلوا على رد، فسيحاول المحتال بعد ذلك كسب ثقة مستخدم “واتساب”، ويحاول ببطء استخراج المزيد والمزيد من البيانات الشخصية التي قد تنتهي بترك الضحية في خطر التعرض للابتزاز.
وقرر الفريق في WABetainfo اللعب إلى جانب المحتالين لمعرفة البيانات الشخصية التي كانوا يتطلعون للحصول عليها، وبعد الدردشة لفترة طويلة، بدأ اللصوص في طلب إضافتهم كصديق على حسابات شخصية مثل “فيسبوك” و”إنستغرام”، وإذا منحوا هذا، فسيمنحهم ذلك حق الوصول إلى قائمة الأشخاص الكاملة بالأصدقاء وجهات الاتصال الوثيقة.
وأوضح الفريق، أنه يُعتقد أن المحتالين بعد ذلك يستخدمون هذا لمحاولة ابتزاز الضحية من خلال التهديد بإرسال صور مسيئة ربما تمكنوا من الحصول عليها أو ببساطة إنشاء صور مزيفة باستخدام برامج مثل Photoshop، وليس من الواضح عدد المستخدمين الذين استهدفوا في عملية الاحتيال الأخيرة هذه، لكن الفريق في “إكسبريس” تلقى مؤخرا نوعا مشابها جدا من الدردشة.