سور الصين العظيم يتعرض للانهيار في أجزاء منه

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تعرض جزء صغير من سور الصين العظيم، للانهيار بسبب زلزال ضرب محافظة مينيوان في مقاطعة تشينغهاي يوم السبت الماضي.
وانهار نحو مترين من السور في الجزء الواقع بمحافظة شاندان في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين، على بعد 114 كم من مركز الزلزال.
ومن جانبها نظمت السلطات الصينية عملية تفتيش للآثار الثقافية المحلية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية.
كما قامت السلطات بتثبيت حماية أساسية للموقع المنهار من السور وأن أعمال الإصلاح والترميم جارية الآن.